Трусову и Щербакову вслед за Валиевой срочно проверили на допинг

«После того как в СМИ стали появляться публикации о допинг-тесте, к Щербаковой и Трусовой пришли допинг-офицеры ITA. Они взяли анализ мочи и крови», — цитирует РБК источника в ФФККР. Информацию подтвердил источник в РУСАДА. Их анализы оказались чистыми.

Ранее директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт рассказал, что в крови Валиевой нашли комбинацию из трех веществ, два из которых являются разрешенными. Спортсменку допустили к Олимпиаде после допингового скандала. Она была отстранена от выступлений после того, как у нее в крови нашли триметадизин, применяемый для профилактики болезней сердца. Он мог попасть в ее организм вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка, сообщает «Утро.ру». Об этом рассказал журналист Том Шад со ссылкой на главу дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда.