Стал известен состав сборной России по хоккею на четвертьфинал с Данией на Олимпиаде-2022
Стал известен состав мужской сборной России по хоккею на матч четвертьфинала Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с Данией.
Стал известен состав мужской сборной России по хоккею на матч четвертьфинала Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с Данией.
Место в воротах займёт Иван Федотов. Его сменщиком станет Тимур Билялов.
Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:
Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Затем сборная России потерпела поражение в заключительной встрече группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ.