Восемь комплектов наград: где выступят белорусы на Олимпиаде в среду

Белорусские спортсменки Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола выступят в эстафетной гонке 4×6 км. Соревнования стартуют в 10:45.

От Беларуси в финал мужских соревнований по лыжной акробатике попал только один фристайлист — Станислав Гладченко. Начало соревнований в 14:00.

У лыжников пройдет также командный спринт классическим стилем. Республику в гонке на 15 километров представят Александр Воронов и Егор Шпунтов.

Также в среду пройдут соревнования по сноуборду (мужчины, хафпайп), горнолыжному спорту (женщины, супергигант), шорт-треку (женщины, 1000 м), скелетону (мужчины) и конькобежному спорту (мужчины, 10 километров). Белорусские спортсмены в них участия не принимают.

Награды на Олимпиаде

Всего на Олимпийских Играх в Пекине разыгрываются 109 комплектов наград в семи видах спорта. В шести из них — биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки — представлены 29 белорусских спортсменов.