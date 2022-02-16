Серебро в биатлоне и две бронзы в лыжах: итоги дня в Пекине

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Американский фристайлист Александер Холл завоевал золото в дисциплине слоупстайл. Серебряным призером стал еще один представитель США Николас Гэппер, бронзовую медаль выиграл швед Йеспер Тьедер.

Французский горнолыжник Клеман Ноэль стал олимпийским чемпионом в слаломе. Серебро завоевал австриец Йоханнес Штрольц, бронзовым призером стал норвежец Себастьян Фосс-Солевог. Россиянин Александр Хорошилов занял 10-е место. Александр Андриенко стал 26-м.

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийского турнира. В четвертьфинале российские хоккеисты обыграли сборную Дании со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Шайбы забросили Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Мужская сборная России по керлингу со счетом 6:8 уступила команде Великобритании и не смогла выйти в полуфинал олимпийского турнира.

Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете. Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина на финише уступили 12 секунд сборной Швеции. Бронзовые медали выиграла сборная Германии.

Лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами в командном спринте. Победу праздновали немецкие лыжницы, серебро досталось шведкам. Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев также завоевали бронзу в командном спринте. Золото выиграла сборная Норвегии, серебро досталось сборной Финляндии.

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Российский фристайлист Илья Буров выиграл бронзу в акробатике. Чемпионом стал представитель Китая Гуанпу Ци, серебро завоевал украинский фристайлист Александр Абраменко.

Российские шорт-трекисты остались без медалей в командной эстафете на 5000 м. Золото завоевала сборная Канады, серебряным призером стала сборная Южной Кореи. Судьбу бронзовых медалей определил фотофиниш, и они достались итальянским шорт-трекистам, которые опередили россиян на 0.009 секунды. Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян стали четвертыми.

Шорт-трекистка из Южной Кореи Чхой Мин Чон стала олимпийской чемпионкой на дистанции 1500 м. Серебро у итальянки Арианны Фонтаны, бронзовым призером стала представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг. Интересно, что второе и третье место на финише разделили 0.003 секунды. Россиянки Софья Просвирнова и Анна Вострикова не вышли в финал.

Женская сборная Финляндии по хоккею стала бронзовым призером Олимпиады. В матче за третье место финские хоккеисты обыграли Швейцарию со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).

По итогам дня сборная России занимает 9-е место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 24 медали: 4 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых.

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