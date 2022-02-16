Французский горнолыжник Ноэль выиграл золото Олимпиады-2022 в слаломе, Хорошилов — 10-й
Французский горнолыжник Клеман Ноэль выиграл золото в слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Французский горнолыжник Клеман Ноэль выиграл золото в слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Серебряным призёром стал австриец Йоханнес Штрольц. Бронза досталась представителю Норвегии Себастьяну Фосс-Солевогу. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Хорошилов, занявший 10-е место.
Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай Мужчины. Слалом
Россиянин Иван Кузнецов не смог финишировать в первой попытке.