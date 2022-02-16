Французский горнолыжник Ноэль выиграл золото Олимпиады-2022 в слаломе, Хорошилов — 10-й

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
12
7
8
2Германия
9
6
3
9Россия
4
7
9
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Александр Холл
Николас Геппер
Йеспер Тьадер
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 3 000 м. Женщины. Финал
Нидерланды
Корея
Китай
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
Кантен Фийон-Майе
Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
Результаты
Биатлон
Гонка преследования. Женщины. 10 км
Марта Ольсбу Ройселанн
Эльвира Эберг
Тирил Экхофф
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
09:00онлайнРоссия2Дания1
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
09:05скороКитайШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
09:05скороВеликобританияРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 11
09:05скороИталияДания
Лыжные гонки. Женщины
10:15скороКомандный спринт (К). Женщины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
10:30скороКомандный спринт (К). Женщины. 2-й полуфинал
Биатлон. Женщины
10:45скороЭстафета. Женщины. 4 х 6 км
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
11:40скороФинляндияШвейцария
Лыжные гонки. Мужчины
11:45скороКомандный спринт (К). Мужчины. 1-й полуфинал
Лыжные гонки. Мужчины
12:00скороКомандный спринт (К). Мужчины. 2-й полуфинал
Лыжные гонки. Женщины
12:15скороКомандный спринт (К). Женщины. Финал
Лыжные гонки. Мужчины
12:45скороКомандный спринт (К). Мужчины. Финал
Фристайл. Мужчины
14:00скороАкробатика. Мужчины. Финал
Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место
14:30скороФинляндияШвейцария
Шорт-трек. Мужчины
14:30скороКомандная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 500 м. Женщины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 500 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 500 м. Женщины. Финал
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороЮжная КореяДания
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороЯпонияСША
10:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Французский горнолыжник Ноэль выиграл золото Олимпиады-2022 в слаломе, Хорошилов — 10-й

Французский горнолыжник Клеман Ноэль выиграл золото в слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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Источник: Reuters

Серебряным призёром стал австриец Йоханнес Штрольц. Бронза досталась представителю Норвегии Себастьяну Фосс-Солевогу. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Хорошилов, занявший 10-е место.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай Мужчины. Слалом

  1. Клеман Ноэль (Франция) — 1.44,09.
  2. Йоханнес Штрольц (Австрия) +0,61.
  3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия) +0,70
    …10. Александр Хорошилов (Россия) +1,08
    …26. Александр Андриенко (Россия) +7,08.

Россиянин Иван Кузнецов не смог финишировать в первой попытке.

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История Олимпийских игр
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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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