Камила Валиева чисто сделала все элементы на тренировке на Олимпиаде-2022

Трусову и Щербакову вслед за Валиевой срочно проверили на допинг

В ходе прогона произвольной программы Валиева чисто сделала два четверных тулупа, четверной сальхов, тройной аксель и другие элементы. А вот Анна Щербакова в ходе проката допустила ошибку, упав с тройного флипа.

Напомним, в короткой программе Олимпиады в Пекине Камила Валиева показала лучший результат, набрав 82,16 балла. В ходе проката она допустила ошибку на тройном акселе, однако остальные элементы сделала чисто. Второе место у Анны Щербаковой, а Александра Трусова завершила прокат на четвёртой позиции.