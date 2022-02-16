Главная сенсация Олимпиады: американцы едут домой!

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
12
7
8
2Германия
10
6
4
9Россия
4
8
10
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Италия
Норвегия
Швеция
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Александр Холл
Николас Геппер
Йеспер Тьадер
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
11:40скороФинляндияШвейцария
Фристайл. Мужчины
14:00скороАкробатика. Мужчины. Финал
Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место
14:30скороФинляндияШвейцария
Шорт-трек. Мужчины
14:30скороКомандная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 500 м. Женщины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 500 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 500 м. Женщины. Финал
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороЮжная КореяДания
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороЯпонияСША
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороРоссияШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороКанадаКитай
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16:30скороШвецияКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороДанияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороШвецияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороКанадаВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороНорвегияИталия
Фристайл. Женщины
17.02скороХаф-пайп. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
17.02скороСуперкомбинация. Женщины. Скоростной спуск
Фристайл. Женщины
17.02скороСки-кросс. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Финал
17.02скороКанадаСША
10:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главная сенсация Олимпиады: американцы едут домой!

Словаки вырвали победу в четвертьфинале.

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Источник: Reuters

Сборная США стала лучшей на групповом этапе хоккейного турнира Олимпиады — команда Дэйва Куинна выиграла все три матча. В том числе — у канадцев, которые выглядели более внушительными по составу. Но это все уже неважно, ведь бывший тренер Артемия Панарина в «Рейнджерс» вместе со своей талантливой сборной пакует чемоданы!

От словаков много не ждали — они и так очень уверенно обыграли немцев. Казалось, выход в четвертьфинал — предел. Но начали парни Крэйга Рэмзи очень уверенно и быстро повели в счете после гола 17-летнего вундеркинда Слафковски. Правда, вскоре американцы сравняли счет после неплохой комбинации, которую завершил Аббруццезе.

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В середине второго периода американцы вышли вперед, и казалось, что спокойно доведут матч до победы. У словаков сыпались удаления, но тащил вратарь минского «Динамо» Рыбар. Чудо произошло на последней минуте основного времени, когда Рыбар уже покинул свои ворота. Марек Гривик, который провалил этот сезон в «Торпедо», в сборной выглядит совсем по-другому. И за 44 секунды до конца третьего периода с пятака затолкал шайбу в сетку и перевел игру в овертайм.

Во время загрузки произошла ошибка.

10 минут в формате «3 на 3» не привели к голу, хотя моментов было достаточно. А в серии буллитов единственный точный бросок нанес нападающий «Авангарда» Цегларик. Вот так сенсация! Один фаворит уже едет домой — кто следующий?

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США
2:3ОТ
1:1, 1:0, 0:1, 0:0
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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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