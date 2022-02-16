Главная сенсация Олимпиады: американцы едут домой!

Сборная США стала лучшей на групповом этапе хоккейного турнира Олимпиады — команда Дэйва Куинна выиграла все три матча. В том числе — у канадцев, которые выглядели более внушительными по составу. Но это все уже неважно, ведь бывший тренер Артемия Панарина в «Рейнджерс» вместе со своей талантливой сборной пакует чемоданы!

От словаков много не ждали — они и так очень уверенно обыграли немцев. Казалось, выход в четвертьфинал — предел. Но начали парни Крэйга Рэмзи очень уверенно и быстро повели в счете после гола 17-летнего вундеркинда Слафковски. Правда, вскоре американцы сравняли счет после неплохой комбинации, которую завершил Аббруццезе.

В середине второго периода американцы вышли вперед, и казалось, что спокойно доведут матч до победы. У словаков сыпались удаления, но тащил вратарь минского «Динамо» Рыбар. Чудо произошло на последней минуте основного времени, когда Рыбар уже покинул свои ворота. Марек Гривик, который провалил этот сезон в «Торпедо», в сборной выглядит совсем по-другому. И за 44 секунды до конца третьего периода с пятака затолкал шайбу в сетку и перевел игру в овертайм.