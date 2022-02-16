Серебряному призеру Пекина-2022 Ирме Махине подарили две квартиры за выступление на Играх
Российская прыгунья с трамплина Ирма Махиня после возвращения с Олимпиады-2022 в Пекине встретилась с мэром Сочи Алексеем Копайгородским.
Российская прыгунья с трамплина Ирма Махиня после возвращения с Олимпиады-2022 в Пекине встретилась с мэром Сочи Алексеем Копайгородским.
Спортсменке и ее маме Светлане были вручены сертификаты на две квартиры. На Играх в Пекине Махиня завоевала серебро в командном миксте.
«Ирма Махиня выросла в Сочи в многодетной семье, у нее 6 братьев и сестер. Никто из присутствующих не смог сдержать эмоций от таких подарков. Сегодня и старшие, и младшие члены семьи живут в двух комнатах общежития», — заявили в пресс-службе администрации Сочи.
«Я очень рада, невероятно, такой подарок, такие эмоции! Благодарю губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева и мэра Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского за такое внимание ко мне и всей нашей семье. Абсолютно уверена, что в нашем городе спорт и дальше будет активно развиваться. У нас всегда растили чемпионов. Сочинские дети обязательно потянутся во все виды спорта, как когда-то я», — сказала спортсменка.