Серебряному призеру Пекина-2022 Ирме Махине подарили две квартиры за выступление на Играх

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Спортсменке и ее маме Светлане были вручены сертификаты на две квартиры. На Играх в Пекине Махиня завоевала серебро в командном миксте.

«Ирма Махиня выросла в Сочи в многодетной семье, у нее 6 братьев и сестер. Никто из присутствующих не смог сдержать эмоций от таких подарков. Сегодня и старшие, и младшие члены семьи живут в двух комнатах общежития», — заявили в пресс-службе администрации Сочи.