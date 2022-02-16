Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в финал командного спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине
Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в финал командного спринта на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в финал командного спринта на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Спортсменки показали лучший результат в своём полуфинале. Финал состоится сегодня, 16 февраля, и начнётся в 12:15 мск.
Второе место во втором полуфинале заняла сборная Финляндии. Третьими стали шведки, четвёртыми — норвежки.
В финале выступят Россия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Германия, США, Австрия, Швейцария, Франция и Польша.
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Второй полуфинал