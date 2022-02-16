Россия отскочила в четвертьфинале с Данией! Дебютанты Олимпиады возили наших, но простили чемпионов

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Сборная России в Пекине провела свой восьмой финал в истории Олимпийских игр. Семь предыдущих проходили строго по трем сценариям. Условно говоря «героическая победа», как-то в Лилехаммере над словаками с Палффи и Шатаном. Но куда более яркими были виктории в зарубах с действующими олимпийскими чемпионами. Хабибулин в 2002-м остановил чехов, а Набоков спустя четыре года — канадцев. Второй шаблон — «историческое поражение». Тут можно произнести всего два слова: Ванкувер и Сочи. Ну и наконец дважды, в Нагано и Пхенчхане, сборной России попадались заведомо более слабые соперники, которых наши парни спокойно проходили. Победы над белорусами и норвежцами открывали для российской команды дорогу не только в полуфинал, но и в финал. И вот, очередной азиатский город и соперник из числа хоккейных карликов…

Вот только датчане на дебютантов Олимпиады не похожи совершенно, хотя таковыми являются. До эпохального для них четвертьфинала подопечные Хайнца Элерса проигрывали только одной команде — России. Это совершенно непохоже на положение норвежцев четырехлетней давности, когда они были неубедительны на групповом этапе, а потом закономерно проиграли команде Олега Знарка со счетом 1:6. Однако датская неуступчивость компенсировалась потерями наших соперников. Из-за травм на лед не смогли выйти два Йенсена: форвард первого звена из «Йокерита» Никлас и ведущий защитник Йеспер. Тогда как сборная России вышла на первый матч плей-офф в том же составе, в котором заканчивала групповой этап.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaB-eC-M74l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaB-eC-M74l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaB-eC-M74l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Danmarks Ishockey Union (@dkishockey)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чем-то начало четвертьфинала с Данией было похоже на наш матч в группе. Например, тем, что Иван Федотов рисковал заработать простуду, мерзнув в воротах. Но тогда пассивностью скандинавов заразилась и команда Жамнова, которая за половину стартового периода нанесла всего один бросок. Теперь наши парни хоть и проходили среднюю зону не без труда, куда чаще угрожали вратарю. На этот раз место в воротах у датчан занял не 20-летний Фредерик Диков, а опытнейший Себастьян Дамм. Накануне он принес своей команде победу над Латвией. Миниатюрного Дамма россияне старались проверять дальними залпами, что логично. Шайба, посланная верхом, особенно опасна для голкипера небольшого роста. Всего же за первый период накопилось 17 бросков. Не все они были по-настоящему опасны, но россияне всячески хотели откреститься от пассивного стиля, который был им свойственен на групповом этапе.

Впрочем, открыть счет сборной России помогли не дальние броски и даже не подставления. Помогли сами датчане. Их «автобус» был уже не таким надежным, как прежде. Появлялись бреши. В одном из моментов датский защитник на ровном месте упал, открыв для Войнова коридор к воротам. Слава толком не сориентировался, но это было начало затяжной атаки, ставшей по итогу голевой. А забил тот, от кого мы больше всего ждали. Илья Ковальчук обещал, что капитан забьет в самый важный момент — капитан забил. Вадим Шипачев подкараулил отскок после броска Никиты Гусева и с острого угла попал в ворота! В качестве помощника лидер российской сборной, проваливший начало Олимпиады, выбрал ногу датского вратаря. От нее рикошетом снаряд и угодил за ленточку.

Пока наши хоккеисты получали в раздевалке установку от Жамнова, в параллельном матче словаки творили сенсацию. Победный буллит Петера Цегларика из «Авангарда» и великолепная игра минского «зубра» Патрика Рыбара в воротах отправили домой талантливых американцев. А еще это значит, что из потенциальных соперников сборной России по полуфиналу можно вычеркивать финнов — главных фаворитов Олимпиады. В том, что сами россияне пройдут датчан, сомнений почти не было. Казалось, что после первой шайбы каскадом пойдут вторая, третья и четвертая. Наших парней должно было прорвать, но вместо этого ответный удар нанесли датчане. Не создавая моментов в равных составах, они дождались большинства и «закопали» шайбу в ворота Федотова. Антигероем момента стал Сергей Плотников, с ранних лет страдавший тяге к необязательным удалениям.

На мгновение показалось, что сборная России растеряна и деморализована. Настолько гол Франса Нильсена не вытекал из хода игры. Но затмение продлилось недолго. Подопечные Жамнова вернули себе преимущество, а в частности — вернули шайбу. Наши парни действовали плотно в средней зоне и не давали датчанам поднять голову. А порой в их обороне возникали новые дыры. Например, когда Шипачев сделал аккуратную подкидку через защитника и доставил шайбу Семенову. Капитан российской сборной должен был набирать второе очко за матч, но омич не забил. Зато своей пушкой вовремя воспользовался Никита Нестеров. Он, как и полагалось, бросил Дамму верхом. Судьи даже не сразу среагировали на гол, настолько сильным оказался бросок нашего защитника. Для него это вторая шайба на турнире, а для Гусева, который также поучаствовал в атаке, пятая передача.

Если по первому периоду могло показаться, что у датчан после победы над латышами не осталось сил, то в третьем они просто возили сборную России! Дебютанты Олимпиады перестали осторожничать и полетели отыгрываться. Причем задолго до последних минут. Оказалось, что они вполне способны на позиционные атаки. Датчане без стеснений укатывали действующих олимпийских чемпионов по их зоне. Как минимум в двух случаях уместен был выкрик «отскочили!». Шайба металась в опасной близости от ворот Федотова, но нашим парнем откровенно везло. А когда россияне играли в большинстве, Войнов сначала подстраховал нашего вратаря, а затем нанес бросок облегчения. Россия была в нескольких сантиметрах от катастрофы, но в итоге обеспечила себе путевку в полуфинал. Чемпионская ли это игра? Вопрос риторический.