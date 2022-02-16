Россия отскочила в четвертьфинале с Данией! Дебютанты Олимпиады возили наших, но простили чемпионов
Снова натужная игра, но сборная будет биться за медали.
Снова натужная игра, но сборная будет биться за медали.
Сборная России в Пекине провела свой восьмой финал в истории Олимпийских игр. Семь предыдущих проходили строго по трем сценариям. Условно говоря «героическая победа», как-то в Лилехаммере над словаками с Палффи и Шатаном. Но куда более яркими были виктории в зарубах с действующими олимпийскими чемпионами. Хабибулин в 2002-м остановил чехов, а Набоков спустя четыре года — канадцев. Второй шаблон — «историческое поражение». Тут можно произнести всего два слова: Ванкувер и Сочи. Ну и наконец дважды, в Нагано и Пхенчхане, сборной России попадались заведомо более слабые соперники, которых наши парни спокойно проходили. Победы над белорусами и норвежцами открывали для российской команды дорогу не только в полуфинал, но и в финал. И вот, очередной азиатский город и соперник из числа хоккейных карликов…
Вот только датчане на дебютантов Олимпиады не похожи совершенно, хотя таковыми являются. До эпохального для них четвертьфинала подопечные Хайнца Элерса проигрывали только одной команде — России. Это совершенно непохоже на положение норвежцев четырехлетней давности, когда они были неубедительны на групповом этапе, а потом закономерно проиграли команде Олега Знарка со счетом 1:6. Однако датская неуступчивость компенсировалась потерями наших соперников. Из-за травм на лед не смогли выйти два Йенсена: форвард первого звена из «Йокерита» Никлас и ведущий защитник Йеспер. Тогда как сборная России вышла на первый матч плей-офф в том же составе, в котором заканчивала групповой этап.
Чем-то начало четвертьфинала с Данией было похоже на наш матч в группе. Например, тем, что Иван Федотов рисковал заработать простуду, мерзнув в воротах. Но тогда пассивностью скандинавов заразилась и команда Жамнова, которая за половину стартового периода нанесла всего один бросок. Теперь наши парни хоть и проходили среднюю зону не без труда, куда чаще угрожали вратарю. На этот раз место в воротах у датчан занял не 20-летний Фредерик Диков, а опытнейший Себастьян Дамм. Накануне он принес своей команде победу над Латвией. Миниатюрного Дамма россияне старались проверять дальними залпами, что логично. Шайба, посланная верхом, особенно опасна для голкипера небольшого роста. Всего же за первый период накопилось 17 бросков. Не все они были по-настоящему опасны, но россияне всячески хотели откреститься от пассивного стиля, который был им свойственен на групповом этапе.
Впрочем, открыть счет сборной России помогли не дальние броски и даже не подставления. Помогли сами датчане. Их «автобус» был уже не таким надежным, как прежде. Появлялись бреши. В одном из моментов датский защитник на ровном месте упал, открыв для Войнова коридор к воротам. Слава толком не сориентировался, но это было начало затяжной атаки, ставшей по итогу голевой. А забил тот, от кого мы больше всего ждали. Илья Ковальчук обещал, что капитан забьет в самый важный момент — капитан забил. Вадим Шипачев подкараулил отскок после броска Никиты Гусева и с острого угла попал в ворота! В качестве помощника лидер российской сборной, проваливший начало Олимпиады, выбрал ногу датского вратаря. От нее рикошетом снаряд и угодил за ленточку.
Пока наши хоккеисты получали в раздевалке установку от Жамнова, в параллельном матче словаки творили сенсацию. Победный буллит Петера Цегларика из «Авангарда» и великолепная игра минского «зубра» Патрика Рыбара в воротах отправили домой талантливых американцев. А еще это значит, что из потенциальных соперников сборной России по полуфиналу можно вычеркивать финнов — главных фаворитов Олимпиады. В том, что сами россияне пройдут датчан, сомнений почти не было. Казалось, что после первой шайбы каскадом пойдут вторая, третья и четвертая. Наших парней должно было прорвать, но вместо этого ответный удар нанесли датчане. Не создавая моментов в равных составах, они дождались большинства и «закопали» шайбу в ворота Федотова. Антигероем момента стал Сергей Плотников, с ранних лет страдавший тяге к необязательным удалениям.
На мгновение показалось, что сборная России растеряна и деморализована. Настолько гол Франса Нильсена не вытекал из хода игры. Но затмение продлилось недолго. Подопечные Жамнова вернули себе преимущество, а в частности — вернули шайбу. Наши парни действовали плотно в средней зоне и не давали датчанам поднять голову. А порой в их обороне возникали новые дыры. Например, когда Шипачев сделал аккуратную подкидку через защитника и доставил шайбу Семенову. Капитан российской сборной должен был набирать второе очко за матч, но омич не забил. Зато своей пушкой вовремя воспользовался Никита Нестеров. Он, как и полагалось, бросил Дамму верхом. Судьи даже не сразу среагировали на гол, настолько сильным оказался бросок нашего защитника. Для него это вторая шайба на турнире, а для Гусева, который также поучаствовал в атаке, пятая передача.
Если по первому периоду могло показаться, что у датчан после победы над латышами не осталось сил, то в третьем они просто возили сборную России! Дебютанты Олимпиады перестали осторожничать и полетели отыгрываться. Причем задолго до последних минут. Оказалось, что они вполне способны на позиционные атаки. Датчане без стеснений укатывали действующих олимпийских чемпионов по их зоне. Как минимум в двух случаях уместен был выкрик «отскочили!». Шайба металась в опасной близости от ворот Федотова, но нашим парнем откровенно везло. А когда россияне играли в большинстве, Войнов сначала подстраховал нашего вратаря, а затем нанес бросок облегчения. Россия была в нескольких сантиметрах от катастрофы, но в итоге обеспечила себе путевку в полуфинал. Чемпионская ли это игра? Вопрос риторический.
Дмитрий Ерыкалов