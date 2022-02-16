Сборная России заняла второе место в женской биатлонной эстафете. Победила Швеция
Женская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете программы зимних Олимпийских игр в Пекине.
Женская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете программы зимних Олимпийских игр в Пекине.
Первенствовала команда Швеции, третье место на пьедестале досталось представительницам Германии.
На третьем этапе Миронова допустила четыре промаха на втором огневом рубеже и зашла на один штрафной круг.
Российская команда на данный момент завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: в смешанной эстафете (Нигматуллина, Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), в гонке преследования (Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Логинов, Максим Цветков, Латыпов).