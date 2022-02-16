Белорусские биатлонистки заняли 13-е место в олимпийской эстафете

На первом этапе чемпионка ОИ-2018 Ирина Лещенко лежа стреляла точно, а на стойке использовала два дополнительных патрона и 11-й передала эстафету своей подруге по золотому составу Пхенчхана Динаре Алимбековой. На «лежке» она также была безупречна, а вот стрельба стоя не задалась — она заработала штрафной круг и также завершила свой этап на 11-й позиции.

Елена Кручинкина трижды промахнулась на первом огневом рубеже, но обошлась без штрафных кругов. Зато после стойки ей пришлось отмотать три круга, что отбросило белорусскую команду на 14-е место. Финишер белорусок Анна Сола, у которой сегодня день рождения, завершила гонку на 13-м месте. Белорусская сборная отстала от чемпионок на 5 мин. 30,5 сек.

Сборная Швеции, за которую выступали Линн Перссон, Мона Брорссон, а также сестры Ханна и Эльвира Эберг, выиграла золото со временем 1 час 11 мин. 03,9 сек. Ровно на 12 сек. отстали россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, через 37,4 сек. после чемпионок финишировала команда Германии, в составе которой выступали Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс и Дениз Херрман.