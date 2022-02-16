Большунов и Терентьев вышли в финал Олимпиады в командном спринте после падения в полуфинале как «лаки-лузеры»
Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев вышли в финал Олимпиады в командном спринте.
Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев вышли в финал Олимпиады в командном спринте.
По итогам второго полуфинала россияне заняли пятое место и отобрались в финал благодаря тому, что показали самое быстрое время среди всех команд, не попавших в финальную гонку напрямую.
В финале выступят сборные Норвегии, Франции, Финляндии, Канады, Италии, Швеции, Швейцарии, Австрии, России и США. Гонка состоится сегодня, 16 февраля, начало — в 12.45 (мск).
Лыжные гонки. Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022. Мужчины. Командный спринт (Классика).
1-й полуфинал.
2-й полуфинал.