«Я уже не работаю». Шашилов объявил об уходе из женской сборной России по биатлону

«Я уже не работаю». Шашилов объявил об уходе из женской сборной России по биатлону

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов после эстафеты на Олимпиаде в Пекине заявил, что больше не работает в национальной команде.