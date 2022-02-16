Жамнов назвал различия российских и иностранных журналистов на Олимпиаде в Пекине
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что иностранные журналисты задают позитивные вопросы чаще, чем российские представители СМИ.
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что иностранные журналисты задают позитивные вопросы чаще, чем российские представители СМИ.
«Когда общаюсь с иностранными журналистами, там все вопросы про позитив и спорт. А у нас же почему-то придумывают всякую чушь и столько негатива. Уже правда устал от этого», — сказал Жамнов.
Сборная России вышла в полуфинал Олимпиады. Соперник команды определится сегодня по итогам других четвертьфинальных матчей. Россия сыграет против Швейцарии в случае, если эта сборная победит Финляндию. В случае поражения швейцарцев россияне встретятся с победителем игры Швеция — Канада.