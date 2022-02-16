В наших биатлонисток никто не верил, но они вырвали медаль. Это сродни подвигу

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
13
7
8
2Германия
10
6
4
9Россия
4
8
11
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Александр Холл
Николас Геппер
Йеспер Тьадер
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место
14:30скороФинляндияШвейцария
Шорт-трек. Мужчины
14:30скороКомандная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 500 м. Женщины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 500 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 500 м. Женщины. Финал
Фристайл. Мужчины
15:00скороАкробатика. Мужчины. Финал 2
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороЮжная КореяДания
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороЯпонияСША
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороРоссияШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороКанадаКитай
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16:30скороШвецияКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороДанияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороШвецияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороКанадаВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороНорвегияИталия
Фристайл. Женщины
17.02скороХаф-пайп. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
17.02скороСуперкомбинация. Женщины. Скоростной спуск
Фристайл. Женщины
17.02скороСки-кросс. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Финал
17.02скороКанадаСША
Фристайл. Мужчины
17.02скороХаф-пайп. Мужчины. Квалификация
13:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В наших биатлонисток никто не верил, но они вырвали медаль. Это сродни подвигу

Сборная России завоевала серебро в женской эстафете и даже лидировала на третьем этапе.

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Источник: РИА "Новости"

Кто бы мог подумать, но наша откровенно бедовая женская команда в биатлоне выступила лучше мужчин! Резцова и компания — вторые, и были очень близки к тому, чтобы побороться за золото. По сути, мы видели сценарий, схожий с мужской эстафетой, только в роли Эдуарда Латыпова выступила Светлана Миронова. Обидно упускать столь близкую победу, но для этой сборной любая медаль была грандиозным успехом.

Серебряная награда в секундах от Швеции с сестричками Эберг в составе ценна особенно. Так что мы не проиграли золото, а выиграли серебро. То ли еще будет! Но останется ли с этой командой ее нынешний тренер?

Буртасову лишили эстафеты по странной причине

Проблемы с выбором состава на мужскую биатлонную эстафету не сравнятся с женской. Перед Михаилом Шашиловым стоял вопрос, какой вариант лучше — плохой, очень плохой или ужасный? По идее, стопроцентно должны бежать Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Но у Резцовой травма шеи, из-за которой она не может стабильно стрелять.

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И что с этим делать? Дальше выбор из Светланы Мироновой, которая проваливает эту Олимпиаду, Ирины Казакевич, стабильности от которой ждать по сезону не приходится, и Евгении Буртасовой, прилетевшей в Пекин в последний момент и не порадовавшей в коронной для нее индивидуальной гонке. Шестой квоты, напомним, у нас не было.

Буртасова выбыла сама — отказалась пройти контрольный масс-старт на тренировке. «Тренеры предложили пробежать со спортсменками из других стран, которые не бежали спринт-пасьют. У мужчин в аналогичном забеге участвовал Халили. Евгения отказалась, сказала: “У меня свой план”, — написал руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.

Буртасова долго тянуть с ответом не стала. По ее словам, Евгению никто не предупреждал, что по итогам товарищеской гонки будут оценивать состояние спортсменки. Вот она и заявила, что предпочитает работать по собственным тренировочным выкладкам, которые для нее подготовил тренер Евгений Куваев. «Никаких посылов, что я категорически отказываюсь, не было. Зачем мне бежать, если у меня есть своя работа и есть план?» — объясняет спортсменка. Так или иначе, СБР не посчитали нужным сообщить Буртасовой состав на эстафету лично — и она, как и мы все, увидела его в интернете.

Миронова зашла на круг и не дала побороться за золото

Бежать предстояло Казакевич и Мироновой. Ирина ходом начала не абы как, зато показала стабильную стрельбу. По одному дополнительному патрону на двух рубежах — нормально, чтобы обеспечить комфортную передачу эстафеты Резцовой. А дальше уже будет решаться судьба медалей.

Судя по всему, делая раскладки по этапам, Шашилов выбрал лыжную тактику. В женской биатлонной четверке многое, если почти не все, зависит от Кристины Резцовой. Ей предстояло выдать выдающийся этап, чтобы уходить лидером с преимуществом — только так можно мечтать о чем-то существенном. И Резцова-младшая сделала все, что от нее зависело. Максимум, который могла в тех обстоятельствах, что на нее выпали в Пекине.

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Мы привыкли, что Кристина — боец, но после слезных интервью по итогам пасьюта определенные опасения были. Но все они развеялись, когда Кристина ходом уже к первому огневому догнала лидеров, затем отработала из шести и лидером подошла ко второму рубежу. Стойка Резцовой — как по учебнику. Быстро, точно и эмоционально. На радостях у девушки открылось второе дыхание, и Мироновой она передала первое место с отрывом.

Светлана продолжает убегать от Италии, и в определенный момент наше преимущество достигло 45 секунд. Отличная работа на «лежке», но, увы, чуда не произошло, и на стойке Миронову залихорадило. Соперницы тоже ошибались, и даже закрыть из семи-восьми патронов было бы нормально и спокойно. Но нет, зашли на круг и лидерство упустили. В итоге Света сникла, и если с контрольной отсечки уходила в пяти секундах от Ханны Эберг, то к концу этапа уже в 13.

Финишер шведок Эльвира Эберг еще сильнее нарастила темп — после «лежки» уже в 30 секундах от нас. Нигматуллина, надо отдать ей должное, сделала все что могла — из шести прошла последнюю стойку и пустилась в погоню за вице-лидером Кубка мира. И была близка, чтобы догнать Швецию! Но давайте объективно, у нас не самая сильная сборная, и перед стартом гонки любая медаль считалась бы не просто успехом, а чудом. Смущают слова Шашилова сразу после финиша. «Все — к спортсменам. Я уже не работаю», — выдал он в разговоре со СМИ. Что это значит?

Рустам Имамов

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    Швеция
    Швеция
  • 2
    Россия
    Россия
  • 3
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