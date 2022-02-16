Йоханнес Клебо стал пятикратным олимпийским чемпионом
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл золотую медаль в командном спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он выступал в дуэте с Эриком Вальнесом.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл золотую медаль в командном спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он выступал в дуэте с Эриком Вальнесом.
Для Клебо это уже пятая золотая медаль на Олимпийских играх. На Играх 2018 года Йоханнес завоевал золото в спринте, эстафете, командном спринте. На Олимпиаде в Пекине он выиграл спринт и командный спринт.
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Финал