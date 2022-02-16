Йоханнес Клебо стал пятикратным олимпийским чемпионом

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
13
7
8
2Германия
10
6
4
9Россия
4
8
11
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Александр Холл
Николас Геппер
Йеспер Тьадер
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Расписание событий
Фристайл. Мужчины
14:00скороАкробатика. Мужчины. Финал 1
Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место
14:30онлайнФинляндияШвейцария
Шорт-трек. Мужчины
14:30скороКомандная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 500 м. Женщины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 500 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 500 м. Женщины. Финал
Фристайл. Мужчины
15:00скороАкробатика. Мужчины. Финал 2
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороЮжная КореяДания
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороЯпонияСША
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороРоссияШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороКанадаКитай
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16:30скороШвецияКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороДанияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороШвецияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороКанадаВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороНорвегияИталия
Фристайл. Женщины
17.02скороХаф-пайп. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
17.02скороСуперкомбинация. Женщины. Скоростной спуск
Фристайл. Женщины
17.02скороСки-кросс. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Финал
17.02скороКанадаСША
14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Йоханнес Клебо стал пятикратным олимпийским чемпионом

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл золотую медаль в командном спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он выступал в дуэте с Эриком Вальнесом.

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6
фотографий
6
фотографий

Для Клебо это уже пятая золотая медаль на Олимпийских играх. На Играх 2018 года Йоханнес завоевал золото в спринте, эстафете, командном спринте. На Олимпиаде в Пекине он выиграл спринт и командный спринт.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Финал

  1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99
  2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) +2,46
  3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) +4,29.

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История Олимпийских игр
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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Биг-эйр Шоуган
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Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
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