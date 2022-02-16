Большунов не вышел к Терентьеву после финиша в командном спринте, где россияне взяли бронзу

Читайте также Большунов и Терентьев завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине

После финиша Большунов не вышел встречать Терентьева — в отличие от призеров других команд, которые поздравили своих партнеров после гонки.

Аналогичная ситуация произошла на чемпионате мира 2021 года в Обертсдорфе, когда Большунов не подошел к Глебу Ретивых после финиша. Тогда российский дуэт также взял бронзу командного спринта.