Большунов не вышел к Терентьеву после финиша в командном спринте, где россияне взяли бронзу
Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев взяли бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Пекине.
Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев взяли бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Пекине.
После финиша Большунов не вышел встречать Терентьева — в отличие от призеров других команд, которые поздравили своих партнеров после гонки.
Аналогичная ситуация произошла на чемпионате мира 2021 года в Обертсдорфе, когда Большунов не подошел к Глебу Ретивых после финиша. Тогда российский дуэт также взял бронзу командного спринта.
Сегодня победу одержали норвежцы Эрик Валнес и Йоханнес Клэбо, вторыми стали финны Ииво Нисканен и Йони Мяки.