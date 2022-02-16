Спринтеры сделали бронзовый дубль в лыжах. Молодцы, но хотелось большего

После двухдневной паузы на лыжном олимпийском турнире пришло время командных спринтов. За это время мощный снегопад, в сопровождении которого российская мужская сборная побеждала в воскресной эстафете, сменился крепкими морозами. Даже днем в Чжанцзякоу около −14 градусов, а после захода солнца температура начинает стремительно падать. Именно поэтому соревнования спринтеров, которые первоначально должны были стартовать только около в 17 часов по пекинскому времени, перенесли на дневное время.

Командный спринт входит в программу Игр с 2006 года, и об этой дисциплине у российских болельщиков приятные воспоминания, преимущественно от мужских гонок. С одной стороны, сборная России никогда не выигрывала, с другой — ни разу не пролетала мимо тройки призеров. В 2006-м в Турине Иван Алыпов и Василий Рочев взяли бронзу, в 2010-м в Ванкувере этот результат повторили Николай Морилов и Алексей Петухов. На домашней Олимпиаде в Сочи Никита Крюков с Максимом Вылегжаниным взяли уже серебро, а в Пхенчхане-2018 вторыми стали уже Александр Большунов с Денисом Спицовым. Женщины же за всю историю могли похвастать только бронзой Ирины Хазовой и Натальи Коростелевой в Ванкувере.

Комфорт вместо рубки

Любопытно, что в информационной системе Олимпиады еще накануне значился привычный по чемпионатам мира формат соревнований — напрямую в медальный забег проходят по две команды из каждого полуфинала, а еще шесть сборных добираются по времени. Поэтому в женском забеге, где россиянки должны были бежать против Норвегии, Финляндии и Швеции, ожидалась мощнейшая рубка.

Но в среду утром регламент уже был новым, не так давно утвержденным ФИС в том числе и для чемпионатов мира — четыре лучшие команды из каждого забега в финал, еще две проходят как лаки-лузеры. Это делало полуфиналы куда более комфортными и спокойными для фаворитов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaCG4qprGK6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaCG4qprGK6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaCG4qprGK6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Олимпийский комитет России (@olympic_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом забеге в группе лидеров сначала шли семь команд, в том числе и хозяйки трассы из сборной Китая, но уже ко второй передаче эстафеты впереди остались трое — американка Джессика Диггинс, австрийка Лиза Унтервеггер и немка Виктория Карл. Они и их напарницы Рози Бреннан, Тереза Штадлобер и Катарина Хенниг уже к середине забега гарантировали себе места в финале. А за четвертую прямую путевку сзади боролись представительницы Швейцарии, Канады и Китая. Североамериканки отвалились на пятом отрезке, а Надин Фенднер на заключительном убежала от китаянок. А главной неожиданностью в этом полуфинале оказался провал сборной Словении — призеры ЧМ-2021 финишировали только седьмыми и выбыли из борьбы за медали.

Россиянки же в своем полуфинале в солидной компании скромничать не стали. И Юлия Ступак, и Наталья Непряева сразу пошли вперед. Общая же группа была намного больше, чем в предыдущем забеге, — сначала восемь команд, к середине дистанции их осталось шестеро, отстали Италия и Чехия. Да и по темпу эта гонка получалась куда бодрее. Впрочем, четверка фаворитов, оторвавшись на четвертом круге от Польши, а на пятом — от Франции, несколько сбавила обороты. Действительно, кто каким придет на финиш, пока было не принципиально. В итоге Непряева ненамного опередила финку Кристу Пярмякоски и шведку Юнну Сундлинг, чуть поодаль осталась норвежка Майкен Касперсен Фалла. Пришедшие пятыми и шестыми представительницы Франции и Польши отобрались в финал по времени.

В финал через падение

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У мужчин первый полуфинал, напротив, был мощнее по составу — тут и Норвегия с Йоханнесом Клебо, и Финляндия с Ийво Нисканеном, и французы Ришар Жюв с Юго Лапалю, уже ставшие призерами «большой» эстафеты. Первые два круга почти все 13 команд шли плотной группой, потом отстала пара аутсайдеров, но и к четвертой передаче эстафеты 11 сборных были в трех секундах. И только на пятом круге фавориты совершили мощный рывок — от пелотона отделились шесть команд во главе с Норвегией, Финляндией, Францией и, внезапно, Канадой. На последнем отрезке чуть отстали эстонцы и отвалились белорусы, и четверка финалистов стала понятна.

Интересно, что второй полуфинал оказался даже быстрее. И опять же, все сборные до определенного момента шли одной плотной группой. При этом два Александра, Большунов и Терентьев, держались в середине, а солировали команды Швеции, США и Китая. Но на четвертом круге случился форс-мажор. Мало того что пелотон начал расслаиваться, так еще и Терентьев в борьбе за позицию упал на повороте, откатился в хвост группы и передал Большунову эстафету 10-м с отставанием в 6,4 секунды до первого места.

Но лидер национальной команды без суеты вернулся в число лидеров, отправив партнера на дистанцию пятым. Терентьев ошибок повторять не стал, приехал в общей группе вместе с итальянцем Федерико Пеллегрино, шведом Оскаром Свенссоном, швейцарцем Жовианом Хедигером и австрийцем Бенжамином Мозером, и сборная России с пятого места вышла в финал по времени. А главными неудачниками мужских полуфиналов стала Германия — Янош Брюггер после небольшого контакта с тем же Терентьевым сломал крепление и финишировал последним и на одной лыже.

Немецкая сенсация и российская бронза

В женском финале вперед пошли Ступак, финка Кертту Нисканен и норвежка Тириль Венг. На втором круге их сменили во главе группы Сундлинг и Диггинс, на третьем всех потащила за собой Нисканен, Ступак шла рядом. И тут же первая драма — Венг в борьбе с россиянкой сломала палку и потеряла на этом несколько драгоценных секунд. На четвертом круге Диггинс попыталась атаковать в подъем, и в итоге ей, Пярмякоски и Сундлинг удалось создать небольшой просвет между собой и пелотоном. Непряева на тот момент шла пятой. При этом к передаче эстафеты шведка с финкой привезли американке пару секунд. А норвежки отстали уже почти безнадежно.

Ступак нужно было контратаковать, и она подтянулась к лидерам вместе с немкой Хенниг, при этом на подъеме было видно, насколько тяжело приходится Юлии в этой борьбе. Нисканен и Хенниг пошли вперед на последнем подъеме и отъехали от соперниц на две-три секунды. Ступак какими-то сверхусилиями обошла Дальквист и передала эстафету Непряевой четвертой.

На последнем круге было несколько попыток отрыва, но к стадиону спортсменки приехали вчетвером — Непряева, Карл, Пярмякоски и Сундлинг. На последнем подъеме «потерялась» финка, и судьба медалей решалась на финише. Россиянка шикарно прошла последний круг, пыталась оторваться от соперниц, но не сумела, оставшись позади. Хотя вторая в истории бронза — отличный для сборной России результат. А финал завершился громкой сенсацией — Карл сумела обыграть Сундлинг и принесла золото команде Германии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaCJM2Kssaq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaCJM2Kssaq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaCJM2Kssaq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Продолжили традицию

В мужском финале все было невероятно плотно на протяжении двух кругов — все 10 команд держались в секунде-двух. На третьем Большунов начал дергать группу то тут, то там, действуя на нервы соперникам. За ним держался норвежец Эрик Вальнес, швед Свенссон и финн Нисканен. Так они и прикатили к очередной передаче эстафеты.

На четвертом круге вперед пошли уже Клебо и финн Йони Мяки — впрочем, разбившийся было на несколько групп пелотон склеился обратно, и на финиш всех притащил уже француз Ришар Жюв. Многое мог определить пятый круг — там должны были попытаться убежать Большунов и Нисканен. А на деле их на спине потащил за собой Вальнес. Но финн все-таки выждал свой момент и выскочил вперед в тот самый последний подъем.

Итак, расклад на последний круг был такой — Терентьев против Мяки и Клебо. Остальные соперники были уже не в счет. Норвежец, как известно, не любит лидировать, и выпустил Мяки вперед, следом пошел Терентьев. Йоханнес же привычно контролировал происходящее впереди. И мощно включился в заключительный подъем, моментально создав просвет между собой и конкурентами. Терентьев и Мяки подхватить этот порыв не смогли, а у россиянина еще и не хватило сил, чтобы попытаться обойти соперника на финише.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaCMOE8MbTO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaCMOE8MbTO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaCMOE8MbTO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, традицию попадать на пьедестал мы не нарушили. А две бронзы — неплохой результат.