Спринтеры сделали бронзовый дубль в лыжах. Молодцы, но хотелось большего

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
13
7
8
2Германия
10
6
4
9Россия
4
8
11
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Александр Холл
Николас Геппер
Йеспер Тьадер
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Фигурное катание
Танцы. Микст. Итог
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью
Результаты
Бобслей
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Кайлли Хамфрис
Илана Мейерс Тэйлор
Кристин де Брюн
Результаты
Коньки
500 м. Женщины. Финал
Эрин Джексон
Михо Такаги
Ангелина Голикова
Результаты
Шорт-трек
500 м. Мужчины. Финал
Лю Шаоан
Константин Ивлиев
Стивен Дюбуа
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место
14:30скороФинляндияШвейцария
Шорт-трек. Мужчины
14:30скороКомандная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 500 м. Женщины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 500 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро1 500 м. Женщины. Финал
Фристайл. Мужчины
15:00скороАкробатика. Мужчины. Финал 2
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороЮжная КореяДания
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороЯпонияСША
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороРоссияШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороКанадаКитай
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16:30скороШвецияКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороДанияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороШвецияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороКанадаВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороНорвегияИталия
Фристайл. Женщины
17.02скороХаф-пайп. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
17.02скороСуперкомбинация. Женщины. Скоростной спуск
Фристайл. Женщины
17.02скороСки-кросс. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Финал
17.02скороКанадаСША
Фристайл. Мужчины
17.02скороХаф-пайп. Мужчины. Квалификация
14:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Спринтеры сделали бронзовый дубль в лыжах. Молодцы, но хотелось большего

Юлия Ступак и Наталья Непряева удержались за лидерами в борьбе за подиум, а Александр Большунов и Александр Терентьев не сумели дать бой норвежцам и финнам.

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Источник: РИА "Новости"

После двухдневной паузы на лыжном олимпийском турнире пришло время командных спринтов. За это время мощный снегопад, в сопровождении которого российская мужская сборная побеждала в воскресной эстафете, сменился крепкими морозами. Даже днем в Чжанцзякоу около −14 градусов, а после захода солнца температура начинает стремительно падать. Именно поэтому соревнования спринтеров, которые первоначально должны были стартовать только около в 17 часов по пекинскому времени, перенесли на дневное время.

Командный спринт входит в программу Игр с 2006 года, и об этой дисциплине у российских болельщиков приятные воспоминания, преимущественно от мужских гонок. С одной стороны, сборная России никогда не выигрывала, с другой — ни разу не пролетала мимо тройки призеров. В 2006-м в Турине Иван Алыпов и Василий Рочев взяли бронзу, в 2010-м в Ванкувере этот результат повторили Николай Морилов и Алексей Петухов. На домашней Олимпиаде в Сочи Никита Крюков с Максимом Вылегжаниным взяли уже серебро, а в Пхенчхане-2018 вторыми стали уже Александр Большунов с Денисом Спицовым. Женщины же за всю историю могли похвастать только бронзой Ирины Хазовой и Натальи Коростелевой в Ванкувере.

Комфорт вместо рубки

Любопытно, что в информационной системе Олимпиады еще накануне значился привычный по чемпионатам мира формат соревнований — напрямую в медальный забег проходят по две команды из каждого полуфинала, а еще шесть сборных добираются по времени. Поэтому в женском забеге, где россиянки должны были бежать против Норвегии, Финляндии и Швеции, ожидалась мощнейшая рубка.

Но в среду утром регламент уже был новым, не так давно утвержденным ФИС в том числе и для чемпионатов мира — четыре лучшие команды из каждого забега в финал, еще две проходят как лаки-лузеры. Это делало полуфиналы куда более комфортными и спокойными для фаворитов.

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В первом забеге в группе лидеров сначала шли семь команд, в том числе и хозяйки трассы из сборной Китая, но уже ко второй передаче эстафеты впереди остались трое — американка Джессика Диггинс, австрийка Лиза Унтервеггер и немка Виктория Карл. Они и их напарницы Рози Бреннан, Тереза Штадлобер и Катарина Хенниг уже к середине забега гарантировали себе места в финале. А за четвертую прямую путевку сзади боролись представительницы Швейцарии, Канады и Китая. Североамериканки отвалились на пятом отрезке, а Надин Фенднер на заключительном убежала от китаянок. А главной неожиданностью в этом полуфинале оказался провал сборной Словении — призеры ЧМ-2021 финишировали только седьмыми и выбыли из борьбы за медали.

Россиянки же в своем полуфинале в солидной компании скромничать не стали. И Юлия Ступак, и Наталья Непряева сразу пошли вперед. Общая же группа была намного больше, чем в предыдущем забеге, — сначала восемь команд, к середине дистанции их осталось шестеро, отстали Италия и Чехия. Да и по темпу эта гонка получалась куда бодрее. Впрочем, четверка фаворитов, оторвавшись на четвертом круге от Польши, а на пятом — от Франции, несколько сбавила обороты. Действительно, кто каким придет на финиш, пока было не принципиально. В итоге Непряева ненамного опередила финку Кристу Пярмякоски и шведку Юнну Сундлинг, чуть поодаль осталась норвежка Майкен Касперсен Фалла. Пришедшие пятыми и шестыми представительницы Франции и Польши отобрались в финал по времени.

В финал через падение

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У мужчин первый полуфинал, напротив, был мощнее по составу — тут и Норвегия с Йоханнесом Клебо, и Финляндия с Ийво Нисканеном, и французы Ришар Жюв с Юго Лапалю, уже ставшие призерами «большой» эстафеты. Первые два круга почти все 13 команд шли плотной группой, потом отстала пара аутсайдеров, но и к четвертой передаче эстафеты 11 сборных были в трех секундах. И только на пятом круге фавориты совершили мощный рывок — от пелотона отделились шесть команд во главе с Норвегией, Финляндией, Францией и, внезапно, Канадой. На последнем отрезке чуть отстали эстонцы и отвалились белорусы, и четверка финалистов стала понятна.

Интересно, что второй полуфинал оказался даже быстрее. И опять же, все сборные до определенного момента шли одной плотной группой. При этом два Александра, Большунов и Терентьев, держались в середине, а солировали команды Швеции, США и Китая. Но на четвертом круге случился форс-мажор. Мало того что пелотон начал расслаиваться, так еще и Терентьев в борьбе за позицию упал на повороте, откатился в хвост группы и передал Большунову эстафету 10-м с отставанием в 6,4 секунды до первого места.

Но лидер национальной команды без суеты вернулся в число лидеров, отправив партнера на дистанцию пятым. Терентьев ошибок повторять не стал, приехал в общей группе вместе с итальянцем Федерико Пеллегрино, шведом Оскаром Свенссоном, швейцарцем Жовианом Хедигером и австрийцем Бенжамином Мозером, и сборная России с пятого места вышла в финал по времени. А главными неудачниками мужских полуфиналов стала Германия — Янош Брюггер после небольшого контакта с тем же Терентьевым сломал крепление и финишировал последним и на одной лыже.

Фоторепортаж
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Немецкая сенсация и российская бронза

В женском финале вперед пошли Ступак, финка Кертту Нисканен и норвежка Тириль Венг. На втором круге их сменили во главе группы Сундлинг и Диггинс, на третьем всех потащила за собой Нисканен, Ступак шла рядом. И тут же первая драма — Венг в борьбе с россиянкой сломала палку и потеряла на этом несколько драгоценных секунд. На четвертом круге Диггинс попыталась атаковать в подъем, и в итоге ей, Пярмякоски и Сундлинг удалось создать небольшой просвет между собой и пелотоном. Непряева на тот момент шла пятой. При этом к передаче эстафеты шведка с финкой привезли американке пару секунд. А норвежки отстали уже почти безнадежно.

Ступак нужно было контратаковать, и она подтянулась к лидерам вместе с немкой Хенниг, при этом на подъеме было видно, насколько тяжело приходится Юлии в этой борьбе. Нисканен и Хенниг пошли вперед на последнем подъеме и отъехали от соперниц на две-три секунды. Ступак какими-то сверхусилиями обошла Дальквист и передала эстафету Непряевой четвертой.

На последнем круге было несколько попыток отрыва, но к стадиону спортсменки приехали вчетвером — Непряева, Карл, Пярмякоски и Сундлинг. На последнем подъеме «потерялась» финка, и судьба медалей решалась на финише. Россиянка шикарно прошла последний круг, пыталась оторваться от соперниц, но не сумела, оставшись позади. Хотя вторая в истории бронза — отличный для сборной России результат. А финал завершился громкой сенсацией — Карл сумела обыграть Сундлинг и принесла золото команде Германии.

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Продолжили традицию

В мужском финале все было невероятно плотно на протяжении двух кругов — все 10 команд держались в секунде-двух. На третьем Большунов начал дергать группу то тут, то там, действуя на нервы соперникам. За ним держался норвежец Эрик Вальнес, швед Свенссон и финн Нисканен. Так они и прикатили к очередной передаче эстафеты.

На четвертом круге вперед пошли уже Клебо и финн Йони Мяки — впрочем, разбившийся было на несколько групп пелотон склеился обратно, и на финиш всех притащил уже француз Ришар Жюв. Многое мог определить пятый круг — там должны были попытаться убежать Большунов и Нисканен. А на деле их на спине потащил за собой Вальнес. Но финн все-таки выждал свой момент и выскочил вперед в тот самый последний подъем.

Итак, расклад на последний круг был такой — Терентьев против Мяки и Клебо. Остальные соперники были уже не в счет. Норвежец, как известно, не любит лидировать, и выпустил Мяки вперед, следом пошел Терентьев. Йоханнес же привычно контролировал происходящее впереди. И мощно включился в заключительный подъем, моментально создав просвет между собой и конкурентами. Терентьев и Мяки подхватить этот порыв не смогли, а у россиянина еще и не хватило сил, чтобы попытаться обойти соперника на финише.

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Впрочем, традицию попадать на пьедестал мы не нарушили. А две бронзы — неплохой результат.

Антон Бабошин

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
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