Российский фристайлист Буров вышел в главный финал Олимпиады в акробатике

В финале россиянин набрал 129,50 балла за свою лучшую попытку и гарантировал себе попадание в шестерку лучших, которая квалифицируется в финал. Еще один представитель сборной России Станислав Никитин набрал 119,00 балла за свой лучший прыжок и не попал в главный финал.