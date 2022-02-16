Финляндия выиграла у Швейцарии и пробилась в полуфинал олимпийского турнира
Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение команде Швейцарии в четвертьфинале олимпийского турнира в Пекине. Игра завершилась со счетом 5:1.
Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение команде Швейцарии в четвертьфинале олимпийского турнира в Пекине. Игра завершилась со счетом 5:1.
В составе победителей голы забили Миро Аалтонен, Микко Лехтонен, Марко Анттила, Ииро Пакаринен и Теему Хартикайнен. Последние двое забросили шайбы уже в пустые ворота. У швейцарцев отличился Андрею Амбюль.
За выход в финал финны сыграет со сборной Словакии, которая ранее в серии буллитов победила команду США (3:2). В другом полуфинале Россия встретится с победителем противостояния Швеция — Канада.