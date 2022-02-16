Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в акробатике на Олимпиаде в Пекине
Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
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Россиянин Станислав Никитин завершил выступление по итогам первого финала. Максим Буров не сумел пройти квалификацию.