Российский и украинский спортсмены обменялись рукопожатием после завоевания медалей Олимпиады

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
13
7
8
2Германия
10
6
4
9Россия
4
8
12
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Александр Холл
Николас Геппер
Йеспер Тьадер
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороЮжная КореяДания
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороЯпонияСША
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороРоссияШвеция
Керлинг. Женщины. Сессия 11
15:05скороКанадаКитай
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16:30онлайнШвеция0Канада0
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороДанияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороШвецияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороКанадаВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороНорвегияИталия
Фристайл. Женщины
17.02скороХаф-пайп. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
17.02скороСуперкомбинация. Женщины. Скоростной спуск
Фристайл. Женщины
17.02скороСки-кросс. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Финал
17.02скороКанадаСША
Фристайл. Мужчины
17.02скороХаф-пайп. Мужчины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
17.02скороСуперкомбинация. Женщины. Слалом
Керлинг. Женщины. Сессия 12
17.02скороЯпонияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 12
17.02скороРоссияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 12
17.02скороДанияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 12
17.02скороЮжная КореяШвеция
Фристайл. Женщины
17.02скороСки-кросс. Женщины. За 3-е место
16:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский и украинский спортсмены обменялись рукопожатием после завоевания медалей Олимпиады

Российский фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях по лыжной акробатике.

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Источник: Reuters
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Россиянин показал результат 114,93 балла.

Серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50).

Эта медаль стала первой для сборной Украины на Олимпиаде в Пекине.

После завершения соревнований российский и украинский спортсмены поздравили друг друга с завоеванными медалями.

Ранее руководство Минспорта Украины рекомендовало своим атлетам и тренерам на Олимпиаде в Пекине не стоять рядом с россиянами, когда те будут держать в руках флаг ОКР.

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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