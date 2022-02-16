Российские шорт-трекистки не вышли в финал Олимпиады в гонке на 1500 метров
ПЕКИН, 16 фев — РИА Новости. Российские шорт-трекистки Анна Вострикова и Софья Просвирнова не прошли в финал олимпийского турнира в Пекине на дистанции 1500 м.
ПЕКИН, 16 фев — РИА Новости. Российские шорт-трекистки Анна Вострикова и Софья Просвирнова не прошли в финал олимпийского турнира в Пекине на дистанции 1500 м.
Просвирнова с результатом 2 минуты 22,546 секунды финишировала пятой в первом забеге, а Вострикова (2.20,72) стала седьмой в третьем полуфинале.
В финал А попадают по две лучшие спортсменки из каждого полуфинала и быстрейшая шорт-трекистка, которая заняла третье место в своем забеге. Следующие семь спортсменок, согласно показанному времени, проходят в финал В.
Еще одна россиянка Екатерина Ефременкова завершила борьбу в четвертьфинале, сойдя с дистанции.