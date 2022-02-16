Мужской сборной России по шорт-треку не хватило 0,009 секунды до бронзы в эстафете на Олимпиаде
Мужская сборная России по шорт-треку не смогла завоевать медали в командной эстафете на дистанции 5000 метров на Олимпиаде в Пекине.
Мужская сборная России по шорт-треку не смогла завоевать медали в командной эстафете на дистанции 5000 метров на Олимпиаде в Пекине.
В составе российской команды в эстафете выступили Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.
Золото по итогам гонки завоевала сборная Канады, серебряный призер — команда Кореи, бронза — у Италии. Сборная России проиграла итальянцам 0,009 секунды в борьбе за бронзу.
Олимпиада в Пекине проходит с 4-го по 20 февраля.