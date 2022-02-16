Россия ни разу не сыграла с топ-сборной, но уже в шаге от медалей. Формат Олимпиады убивает интерес к хоккею

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Насколько глубокий кризис переживает олимпийское движение в хоккее, сказано уже немало. Особенно больно бьют по нашему виду спорта две подряд Олимпиады, пропущенные игроками НХЛ. Но немногим меньше по зрелищной и яркой игре наносит удар регламент турнира. Схема, когда все до единой команды выходят в плей-офф, делают групповой этап бессмысленным. И, как следствие, сокращает до минимума количество действительно важных матчей.

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Казалось бы, в Пекине не произошло никакой революции. Не было каких-то критических изменений и в Пхенчхане. Даже если вернуться в 2014 год, там было то же самое. В Сочи сборная России выиграла всего один матч в основное время, из-за чего ей пришлось играть лишний квалификационный раунд с Норвегией, после чего был тот самый матч с финнами, исход которого вы и так знаете. Вот только воспринимается нынешняя картина несколько иначе.

И тому есть понятные объяснения. Когда лучшие хоккеисты мира собираются в одном месте — даже полутоварищеские матчи с их участием смотришь как завороженный. От того, сработает ли «химия» у Капризова с Панариным, захватывает дух. А каждое движение Кучерова в форме сборной впору ловить как ловить как главную драгоценность. Тем более, эти три матча могут заменить энхаэловцам сборы и тренировки, так как приезжают они на Игры за пару-тройку дней до начала турнира. Чего не скажешь про нынешнюю ситуацию, когда хоккеисты сборной России почти месяц сидят на сборах…

Конечно, и без игроков НХЛ, и с отталкивающей схемой турнира в Пекине есть по-настоящему интересные матчи. Например, четвертьфинал словаков с американцами, где овертайм и серия буллитов могли свести с ума. Но сборная России на своем примере будто пытается показать: до медалей Олимпийских игр можно доползти, не сыграв ни одного более-менее серьезного матча. Наша команда дважды додавила датчан, кое-как обыграла швейцарцам и проиграла чехам в игре, которая ровным счетом ни на что не влияла.

Отчасти такую халявную сетку сборная России заслужила своим статусом. Как никак, мы действующие олимпийские чемпионы. Наши парни могли бы сыграть на один матч больше, но избежали квалификационного раунда. В конце концов, вместо Дании могли оказаться та же Словакия, от которой не смогли унести ноги молодые и чертовски талантливые американцы. Теперь стало известно, что команда Жамнова избежала встречи в полуфинале с финнами — главными фаворитами Олимпиады, которые не потерпели в Пекине ни одного поражения, а сегодня прошли швейцарцев.

Отсутствие ярких вывесок на протяжении почти всей Олимпиады — самая настоящая антиреклама хоккея. Но то, что плохо для болельщиков, вроде бы должно устраивать тренеров сборной России. Без лишней нервотрепки поступательно подопечные Жамнова подбираются к защите титула. По сути, им нужно выиграть всего два матча с топ-сборными, чтобы отстоять золото. И один — чтобы зацепиться за бронзу, то есть выполнить задачу минимум. То есть весь наш хоккей готовился к двум играм в Пекине! И ради этого же КХЛ на полтора месяца прервала собственный чемпионат.

Но воспринимать исключительно как благодать такую халявную турнирную сетку не стоит. В этом может скрываться некая опасность. За четыре дня до окончания Олимпиады мы мало что можем сказать про сборную России. До сегодняшней победы с Данией, в которой Шипачев сделал 1+1, он растворялся на льду, а Ковальчук говорил что-то про «не тот уровень». И многие всерьез задавались вопросом «а какой уровень у лучшего игрока КХЛ Шипачева?». До шести пропущенных шайб от чехов казалось, что Иван Федотов — настоящая стена, новый русский топ-вратарь. Не зря датчане сравнивали его с другим великаном Василием Кошечкиным, который четыре года назад взял олимпийское золото.

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И вот таких вот вопросов или прочерков напротив важных элементов в игре сборной было полно. Способна ли она забивать больше двух шайб? Ответ тут вроде бы был найден — в той самой игре с Чехией. Но формальность этого матча многое обнуляет. Мы до сих пор не знаем, способна ли эта команда играть через не могу, если проигрывает в счете в матче на вылет. С датчанами в четвертьфинале была в худшем случае ничья, а это не так взрывоопасно. И кажется, что это «незнание» распространяется не только на болельщиков с журналистами, но и на тренеров. Они хоть и занимались с этими игроками больше месяца, не тестировали их на фоне серьезных соперников в боевых условиях.