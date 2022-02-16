Россия ни разу не сыграла с топ-сборной, но уже в шаге от медалей. Формат Олимпиады убивает интерес к хоккею

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
13
7
8
2Германия
10
6
4
9Россия
4
8
12
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Александр Холл
Николас Геппер
Йеспер Тьадер
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16:30онлайнШвеция0Канада0
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороДанияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороШвецияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороКанадаВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороНорвегияИталия
Фристайл. Женщины
17.02скороХаф-пайп. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
17.02скороСуперкомбинация. Женщины. Скоростной спуск
Фристайл. Женщины
17.02скороСки-кросс. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Финал
17.02скороКанадаСША
Фристайл. Мужчины
17.02скороХаф-пайп. Мужчины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
17.02скороСуперкомбинация. Женщины. Слалом
Керлинг. Женщины. Сессия 12
17.02скороЯпонияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 12
17.02скороРоссияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 12
17.02скороДанияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 12
17.02скороЮжная КореяШвеция
Фристайл. Женщины
17.02скороСки-кросс. Женщины. За 3-е место
Фристайл. Женщины
17.02скороСки-кросс. Женщины. Финал
Двоеборье. Мужчины
17.02скороКомандные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Прыжок
Коньки. Женщины
17.02скоро1 000 м. Женщины. Финал
Фигурное катание. Женщины
17.02скороЖенщины. Женщины. Произвольная программа
16:41 (мск), источник: Sport24

Россия ни разу не сыграла с топ-сборной, но уже в шаге от медалей. Формат Олимпиады убивает интерес к хоккею

Мы не встретимся с финнами в полуфинале.

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Насколько глубокий кризис переживает олимпийское движение в хоккее, сказано уже немало. Особенно больно бьют по нашему виду спорта две подряд Олимпиады, пропущенные игроками НХЛ. Но немногим меньше по зрелищной и яркой игре наносит удар регламент турнира. Схема, когда все до единой команды выходят в плей-офф, делают групповой этап бессмысленным. И, как следствие, сокращает до минимума количество действительно важных матчей.

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Казалось бы, в Пекине не произошло никакой революции. Не было каких-то критических изменений и в Пхенчхане. Даже если вернуться в 2014 год, там было то же самое. В Сочи сборная России выиграла всего один матч в основное время, из-за чего ей пришлось играть лишний квалификационный раунд с Норвегией, после чего был тот самый матч с финнами, исход которого вы и так знаете. Вот только воспринимается нынешняя картина несколько иначе.

И тому есть понятные объяснения. Когда лучшие хоккеисты мира собираются в одном месте — даже полутоварищеские матчи с их участием смотришь как завороженный. От того, сработает ли «химия» у Капризова с Панариным, захватывает дух. А каждое движение Кучерова в форме сборной впору ловить как ловить как главную драгоценность. Тем более, эти три матча могут заменить энхаэловцам сборы и тренировки, так как приезжают они на Игры за пару-тройку дней до начала турнира. Чего не скажешь про нынешнюю ситуацию, когда хоккеисты сборной России почти месяц сидят на сборах…

Конечно, и без игроков НХЛ, и с отталкивающей схемой турнира в Пекине есть по-настоящему интересные матчи. Например, четвертьфинал словаков с американцами, где овертайм и серия буллитов могли свести с ума. Но сборная России на своем примере будто пытается показать: до медалей Олимпийских игр можно доползти, не сыграв ни одного более-менее серьезного матча. Наша команда дважды додавила датчан, кое-как обыграла швейцарцам и проиграла чехам в игре, которая ровным счетом ни на что не влияла.

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Отчасти такую халявную сетку сборная России заслужила своим статусом. Как никак, мы действующие олимпийские чемпионы. Наши парни могли бы сыграть на один матч больше, но избежали квалификационного раунда. В конце концов, вместо Дании могли оказаться та же Словакия, от которой не смогли унести ноги молодые и чертовски талантливые американцы. Теперь стало известно, что команда Жамнова избежала встречи в полуфинале с финнами — главными фаворитами Олимпиады, которые не потерпели в Пекине ни одного поражения, а сегодня прошли швейцарцев.

Отсутствие ярких вывесок на протяжении почти всей Олимпиады — самая настоящая антиреклама хоккея. Но то, что плохо для болельщиков, вроде бы должно устраивать тренеров сборной России. Без лишней нервотрепки поступательно подопечные Жамнова подбираются к защите титула. По сути, им нужно выиграть всего два матча с топ-сборными, чтобы отстоять золото. И один — чтобы зацепиться за бронзу, то есть выполнить задачу минимум. То есть весь наш хоккей готовился к двум играм в Пекине! И ради этого же КХЛ на полтора месяца прервала собственный чемпионат.

Но воспринимать исключительно как благодать такую халявную турнирную сетку не стоит. В этом может скрываться некая опасность. За четыре дня до окончания Олимпиады мы мало что можем сказать про сборную России. До сегодняшней победы с Данией, в которой Шипачев сделал 1+1, он растворялся на льду, а Ковальчук говорил что-то про «не тот уровень». И многие всерьез задавались вопросом «а какой уровень у лучшего игрока КХЛ Шипачева?». До шести пропущенных шайб от чехов казалось, что Иван Федотов — настоящая стена, новый русский топ-вратарь. Не зря датчане сравнивали его с другим великаном Василием Кошечкиным, который четыре года назад взял олимпийское золото.

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И вот таких вот вопросов или прочерков напротив важных элементов в игре сборной было полно. Способна ли она забивать больше двух шайб? Ответ тут вроде бы был найден — в той самой игре с Чехией. Но формальность этого матча многое обнуляет. Мы до сих пор не знаем, способна ли эта команда играть через не могу, если проигрывает в счете в матче на вылет. С датчанами в четвертьфинале была в худшем случае ничья, а это не так взрывоопасно. И кажется, что это «незнание» распространяется не только на болельщиков с журналистами, но и на тренеров. Они хоть и занимались с этими игроками больше месяца, не тестировали их на фоне серьезных соперников в боевых условиях.

Говорят, что в женщине должна быть загадка. Россия, будучи женского рода, тоже не спешит раскрывать все карты. Пусть официально наша хоккейная команда и зовется сборной РОК, ничего человеческое ей не чуждо. Вот только такая непредсказуемость может качнуться как в одну, так и другую сторону. Никто не вспомнит о благосклонном жребии и ненапряженном календаре, когда условная Канада щелкнет команду Жамнова. Причем сделать это родоначальники хоккея или все те же финны могут довольно жестко. Потому что последние пару недель мы предпочитали умалчивать о своих проблемах, маскируя их мантрой о том, что «главное — результат». А регламент Олимпиады только подбрасывал дрова в рукотворный костер.

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XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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Арена Укэсун
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Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
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