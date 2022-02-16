«Русским преподали урок». В Норвегии упиваются победой лыжников в командном спринте

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Командный спринт в лыжных гонках у мужчин завершился триумфом норвежцев Эрика Вальнеса и Йоханнеса Клебо. Казалось бы, после неудачной эстафеты, когда национальную команду не критиковал разве что ленивый, в Норвегии могли бы праздновать и искренне радоваться победе, фокусируясь на своих героях.

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Но нет. Тамошняя пресса решила всеми силами удерживать максимальный градус противостояния с соперниками из России. Вместо благодарности Вальнесу и Клебо там прежде всего обращают внимание на поражение российской пары. В частности, издание Nettavisen буквально смакует факт того, что Россия добралась до финиша третьей.

«Перед гонкой все были в ужасе от того, что может сделать Большунов. В реальности 25-летний Клебо преподал русским урок. Вальнес и Клебо завоевали золото, показав очень высокий уровень. У Большунова было достаточно амбиций, чтобы бороться за первое место, но он не смог сбросить с себя Вальнеса. На последнем этапе Клебо оторвался на несколько метров, и никто не смог ответить на этот рывок. Финляндия добралась до финиша второй, россиянам пришлось довольствоваться бронзой», — пишут в издании.

Далее Nettavisen цитирует Мартина Йонсруда Сундбю, который заявил, что Большунов просто-таки «кончился».

«Мы должны выделить Вальнеса. Он делал то, что делает уже давно. Он почти уходит от Большунова. Все были в ужасе от Александра и думали, что он сбросит Эрика, но Большунов “закончился”. Думаю, это была демонстрация силы», — сказал эксперт.

В издании NRK всё же больше склонялись к тому, чтобы воздать должное своим лыжникам, но и без критики россиян не обошлось. В частности, в один из заголовков была вынесена цитата Клебо, который сказал, что Вальнес справился с финнами и россиянами, как с детьми.

«Это было впечатляюще. Вальнес заставил выглядеть Нисканена и Большунова так, словно они малые дети, хотя они провели сильную гонку», — сказал Клебо.

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Обозреватель NRK Торгейр Бьорн сделал акцент на мощи самого Йоханнеса, сравнивая его с легендарным Петтером Нортугом.

«Сейчас Клебо стал идеален. Это почти то же самое, что наблюдать за Нортугом в 2007 году».

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Портал TV2 восхищался Вальнесом и Клебо и писал о том, как они дисциплинировали «русского медведя».

«Дисциплинировали “русского медведя”. Норвегия захватила лидерство на первом этапе. На втором Большунов пытался убежать от Вальнеса, но тот его сдерживал. Вальнес и Клебо — прекрасный тандем. Эрик всё делал правильно, а Клебо контролировал ситуацию, в конечном итоге они обошли “медведя”, — упивается победой автор репортажа.

Уже упомянутый Нортуг отметил, что сегодня болельщики увидели «лучшую версию Вальнеса», а эксперт Матиас Сульбег назвал выступление лыжников шедевральным, а саму победу феноменальной.