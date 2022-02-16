Кореянка Чхой Мин Чон выиграла золотую медаль на дистанции 1500 м в шорт-треке на ОИ

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
13
7
8
2Германия
10
6
4
9Россия
4
8
12
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Александр Холл
Николас Геппер
Йеспер Тьадер
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
16:30онлайнШвеция0Канада0
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороДанияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороШвецияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороКанадаВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
17.02скороНорвегияИталия
Фристайл. Женщины
17.02скороХаф-пайп. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
17.02скороСуперкомбинация. Женщины. Скоростной спуск
Фристайл. Женщины
17.02скороСки-кросс. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Финал
17.02скороКанадаСША
Фристайл. Мужчины
17.02скороХаф-пайп. Мужчины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
17.02скороСуперкомбинация. Женщины. Слалом
Керлинг. Женщины. Сессия 12
17.02скороЯпонияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 12
17.02скороРоссияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 12
17.02скороДанияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 12
17.02скороЮжная КореяШвеция
Фристайл. Женщины
17.02скороСки-кросс. Женщины. За 3-е место
Фристайл. Женщины
17.02скороСки-кросс. Женщины. Финал
Двоеборье. Мужчины
17.02скороКомандные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Прыжок
Коньки. Женщины
17.02скоро1 000 м. Женщины. Финал
Фигурное катание. Женщины
17.02скороЖенщины. Женщины. Произвольная программа
17:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Кореянка Чхой Мин Чон выиграла золотую медаль на дистанции 1500 м в шорт-треке на ОИ

Кореянка Чхой Мин Чон одержала победу на дистанции 1500 м в шорт-треке на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
Читайте также
Российские шорт-трекистки не вышли в финал Олимпиады в гонке на 1500 метров

Второе место заняла итальянка Арианна Фонтана, третья ступенька подиума досталась нидерладнке Сюзанне Схюлтинг.

Напомним, что россиянки Анна Вострикова и Софья Просвирнова не смогли преодолеть рубеж полуфиналов на этой дистанции.

Ещё одна российская спортсменка Екатерина Ефременкова не смогла финишировать в своём четвертьфинале, состоявшемся ранее.

В соревнованиях принимали участие 36 спортсменок, представлявшие 17 национальных олимпийских комитетов. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира — 2021/2022.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
Главные темы
Как на российских спортсменов ополчился весь мир
В биатлонисток никто не верил, но они вырвали медаль. Это подвиг
Лыжники сделали бронзовый дубль. Но нам всем хотелось большего
Россия ни разу не сыграла с топ-сборной, но в шаге от медалей
Женская сборная Финляндии заняла третье место на Олимпиаде в Пекине
Кореянка Чхой Мин Чон выиграла золотую медаль на дистанции 1500 м в шорт-треке на ОИ
Российские шорт-трекистки не вышли в финал Олимпиады в гонке на 1500 метров
Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в акробатике на Олимпиаде в Пекине
Российский фристайлист Буров вышел в главный финал Олимпиады в акробатике
Финляндия выиграла у Швейцарии и пробилась в полуфинал олимпийского турнира
Анна Сола: мы приехали на Олимпиаду не за такими результатами
Белорусские биатлонистки заняли 13-е место в олимпийской эстафете
Большунов обошёл Вяльбе и Лазутину по количеству олимпийских медалей
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Россиянин Илья Буров (бронза) и украинец Александр Абраменко (серебро) после окончания соревнований в лыжной акробатике
Большунов не вышел к Терентьеву после финиша в командном спринте, где россияне взяли бронзу
Большунов и Терентьев завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине
«Я уже не работаю». Шашилов объявил об уходе из женской сборной России по биатлону
Жамнов назвал различия российских и иностранных журналистов на Олимпиаде в Пекине
Россия отскочила в четвертьфинале с Данией! Дебютанты Олимпиады возили наших, но простили чемпионов
Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзу в командном спринте на ОИ-2022 в Пекине
Мужская сборная России по кёрлингу не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр в Пекине
Большунов и Терентьев вышли в финал Олимпиады в командном спринте после падения в полуфинале как «лаки-лузеры»
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Сборная России заняла второе место в женской биатлонной эстафете. Победила Швеция
Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в финал командного спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине
Камила Валиева чисто сделала все элементы на тренировке на Олимпиаде-2022
Дедушка Валиевой подтвердил, что принимал триметазидин (New York Times)
Серебряному призеру Пекина-2022 Ирме Махине подарили две квартиры за выступление на Играх
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине
Главная сенсация Олимпиады: американцы едут домой!
Словацкие хоккеисты во второй раз в истории вышли в полуфинал Олимпиады
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
18Пекин-2022: лучшие кадры 16 февраля
8Олимпиада в Пекине: все чемпионы 16 февраля
16Россия обыграла Данию и вышла в полуфинал
20Пекин-2022: лучшие кадры 15 февраля
20Российские фигуристки блестяще выступили в короткой программе
9Олимпиада в Пекине: все чемпионы 15 февраля
11Пекин-2022: лучшие кадры 14 февраля
4Олимпиада в Пекине: все чемпионы 14 февраля
21Пекин-2022: лучшие кадры 13 февраля
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 13 февраля
Французский горнолыжник Ноэль выиграл золото Олимпиады-2022 в слаломе, Хорошилов — 10-й
Американский фристайлист Александер Холл выиграл золото Олимпиады в слоупстайле
Трусову и Щербакову вслед за Валиевой срочно проверили на допинг
Восемь комплектов наград: где выступят белорусы на Олимпиаде в среду
Стал известен состав сборной России по хоккею на четвертьфинал с Данией на Олимпиаде-2022
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
В МОК ответили американской бегунье, которая недовольна решением по Камиле Валиевой
МОК: «Допинг-проба Б Камилы Валиевой еще не вскрывалась»
МОК будет считать результаты фигуристок предварительными, если Валиева станет призером
Данию Россия пройдет легко. А вот что будет дальше?
Большунов может выиграть еще одно золото. И для Клебо это станет трагедией
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь