Казахстанский певец Димаш Кудайберген поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву

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«Друзья, несмотря на то, что я болею за казахстанских спортсменов, сегодня я хочу поддержать невероятно талантливую сестренку из соседней страны Камилу Валиеву и поздравить с ошеломляющим триумфом после жестокого прессинга», — написал Кудайберген на своей странице в Instagram.

Певец напомнил, что Валиевой всего 15 лет, однако она проявила стойкость и настоящий волевой характер. «Дорогие россияне, поздравляю вас с убедительной победой этой маленькой принцессы фигурного катания», — добавил Кудайберген.

Его страница в Instagram насчитывает 3,6 млн подписчиков. Пост в поддержку Валиевой на данный момент собрал почти 28 тысяч отметок «нравится» и свыше 1,4 тыс/ комментариев.