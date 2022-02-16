Звезды Тутберидзе разыграют золото, конькобежки борются за третью медаль: Россия на Олимпиаде 17 февраля
Главный день в жизни Валиевой, Щербаковой и Трусовой.
Главный день в жизни Валиевой, Щербаковой и Трусовой.
В олимпийском календаре осталось всего три соревновательных дня. Сегодня сборная России добавила в свою копилку еще четыре награды.
А теперь знакомимся с программой на завтра — нас ждет много чего интересного!
Горные лыжи, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, лыжное двоеборье, конькобежный спорт.
6 комплектов наград в шести видах спорта:
Откроют соревновательный день экстремалы — в 04:30 по Москве Александра Глазкова продемонстрирует квалификационные попытки в хафпайпе, Юлия Плешкова стартует в финале комбинации, а Екатерина Шерина, Анастасия Чирцова, Елизавета Понкратова и Екатерина Мальцева начнут борьбу за плей-офф в ски-кроссе. В 09:05 свою последнюю сессию на Играх проведут керлингистки: наши девушки приехали в статусе действующих вице-чемпионок мира, но так и не смогли зацепиться за олимпийский плей-офф.
11:30 — старт одного из последних финалов у конькобежек, за медали на 1000 м поборются Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова. Ну и, наверное, главное событие этой Олимпиады начнется в 13:00 — Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валеива выступят с произвольными программами.
Несмотря на обилие финалов, в четверг все внимание российских болельщиков будет устремлено на два вида спорта. Для конькобежек 1000 м — одна из самых престижных дистанций, согласно исследованиям, максимальная средняя скорость демонстрируется именно здесь. Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Ангелина Голикова — любая из наших девушек способна показать высокий результат.
Ну, а после 13:00 по Москве ожидается парад ультра-си, возглавят который Александра Трусова, Александра Щербакова и Камила Валиева. Россиянки находятся в восьми баллах друг от друга, борьба за титул обещает быть очень непредсказуемой. Но, к нашему с вами сожалению, необходимо напомнить один момент: если Камила по итогам турнира завоюет медаль, результаты будут считаться предварительными — окончательные итоги олимпийской одиночки подведут лишь после всех судебных разбирательств.
Владимир Афанасьев