Женская сборная России по керлингу уступила Швеции на ОИ-2022
Женская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Швеции на олимпийском турнире в Пекине. Сегодня, 16 февраля, россиянки уступили со счетом 5:6.
Женская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды Швеции на олимпийском турнире в Пекине. Сегодня, 16 февраля, россиянки уступили со счетом 5:6.
Состав Сборной России представлен Алиной Ковалевой, Юлией Портуновой, Галиной Арсенькиной, Екатериной Кузьминой и Марией Комаровой.
Россия занимает последнее, десятое, место в турнирной таблице предварительного этапа и досрочно потеряла шансы на выход в полуфинал, куда выйдут лучшие 4 команды группового этапа.