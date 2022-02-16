Шведские хоккеисты победили канадцев и сыграют с россиянами в полуфинале ОИ
ПЕКИН, 16 фев — РИА Новости. Мужская сборная Швеции по хоккею обыграла команду Канады в матче ¼ финала олимпийского турнира в Пекине.
ПЕКИН, 16 фев — РИА Новости. Мужская сборная Швеции по хоккею обыграла команду Канады в матче ¼ финала олимпийского турнира в Пекине.
Встреча завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Лукас Валльмарк (51-я минута) и Антон Ландер (59), поразивший пустые ворота.
В полуфинале Олимпийских игр в Пекине сборная Швеции встретится с командой России. Матч пройдет 18 февраля. Начало — в 16:10 мск. В другой встрече ½ финала сыграют команды Финляндии и Словакии.
Сборная Швеции является двукратным олимпийским чемпионом. На Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане шведы не смогли выйти в полуфинал турнира.
Команда Канады девять раз завоевывала золото Олимпийских игр. Четыре года назад североамериканская сборная взяла бронзу. В предыдущий раз канадцы не вышли в полуфинал Олимпиады в 2006 году в итальянском Турине.