У украинки Каминской нашли допинг на Олимпиаде. Даже с ним она умудрилась занять 70-е и 79-е места
Валиева со своим триметазидином просто отдыхает.
Валиева со своим триметазидином просто отдыхает.
На Олимпийских играх в Пекине все так зациклились на положительной пробе фигуристки Камилы Валиевой, что совсем упустили из виду проблемы других команд. И там все гораздо серьезнее, чем у 15-летней спортсменки, на которую набросился весь мир.
Допинг всплыл не только у России, но и еще у двух команд — Ирана и Украины. Если Валиевой на первом этапе удалось доказать свою невиновность (о дальнейшем расследовании будем говорить позже), то ее коллегам по несчастью добиться положительного исхода вряд ли удастся.
Хусейн Саве-Шемшаки — горнолыжник из Ирана. Он провалил пробу от 7 февраля на метаболиты дегидрометил-тестостерона. Опытный спортсмен, который приехал на свои третьи Игры, мог, как и Валиева, оспорить временное отстранение, но делать это было бессмысленно. Тестостерон — хорошо известный анаболический стероид Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Спортивному арбитражному суду (CAS). Почти наверняка горнолыжнику влепят четыре года бана. А его лучшим результатом на Олимпиадах так и останется 31-е место в слаломе Сочи. Тем не менее иранец все еще намерен доказать свою невиновность.
Валентина Каминская — лыжница из Украины. В Пекине 34-летняя спортсменка, которая в 2018 году ушла из сборной Белоруссии, провалила тест от 10 февраля. В ее пробе обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Призеру лыжероллерного чемпионата мира-2013 еще предстоит объяснить, как эта гремучая смесь попала к ней в организм. Если намеренно, в квалификации спринте (70-я), на 10-километровке (79-я) и в эстафете (сборная стала круговой) допинг ей помог слабо.
После эстафеты, кстати, Каминская призналась, что чувствует себя плохо. Украинка списывает все на последствия вакцинации.
"Мое самочувствие на этой Олимпиаде очень тяжелое. В январе я перенесла свой первый коронавирус. Увы, заболевание протекало не бессимптомно. Из-за болезни я пропустила важный предолимпийский сбор в горах. Готовилась в Украине и надеялась, что по приезду в Олимпийскую деревню я успею пройти акклиматизацию, и организм окрепнет. Но этого, к сожалению, не случилось. Находясь здесь, изо дня в день состояние не улучшалось. Поэтому как на индивидуальных гонках, так и на эстафете я не смогла показать хороший результат.
Когда меня сняли с гонки, я рухнула на снег и долго не могла встать. Для меня даже принесли теплое одеяло и носилки. Я не могла сдержать слез от такого выступления и очень переживала, что не смогла дать моим подругам по команде шанс побороться на следующих этапах. Эмоции перехлестывали, мне просто хотелось провалиться сквозь землю.
Это совсем не те результаты, на которые я рассчитывала, когда готовилась к сезону. Вакцинация сильно ударила по организму, я стала часто болеть. Эти обстоятельства не позволили полноценно и качественно провести подготовительный сезон", — цитирует Каминскую Tribuna.com.
Интересно, зачем ей тогда было идти на риск с допингом, если она чувствовала себя не лучшим образом. Вроде бы у нас еще нет таких веществ, которые могли не только помочь побеждать, но и за короткий промежуток времени ставить на ноги. Ждем объяснений Каминской, что это вообще было.
Виктория Дмитриева