Канада не тянет на Олимпиаде без НХЛ! Швеция выдала суперматч и будет биться с Россией в полуфинале

Вылет сборной США из четвертьфинала для меня стал настоящим шоком. Дерзкие и талантливые студенты выглядели монстрами на групповом этапе. Современная команда, которая обязана была пошуметь в плей-офф. Но в итоге вылет в четвертьфинале по буллитам от словаков. Остались канадцы, которые также выглядели неплохо на первом этапе. За путевку в полуфинал и шанс сыграть с Россией они боролись со шведами. Любопытно, что на матч будущего соперника никто из тренерского штаба России не привез. На трибуне сидели только запасные игроки, у которых практически нет шансов попасть в основной состав.

Вечерний четвертьфинал начался с удаления Стаала. Шведы его не реализовали, но все равно выглядели в первом периоде неплохо. Вернее сказать, хорошо. Ничуть не уступали канадцам (порой выглядели острее): атаковали, обостряли и вообще держались молодцом. Опасных бросков за первые 20 минут было не так много, а вот борьбы — достаточно.

Во втором периоде характер игры не поменялся. Шведы не сбавляли обороты и регулярно нагружали работой Томкинса, на которого «Кленовые листья» сделали ставку в плей-офф. Паскауле, как и днем ранее в ⅛ финала, остался в запасе. А ведь перед стартом турнира голкипер «Локомотива» выглядел первым номером. Он играет в КХЛ, а Мэтт — в шведской лиге. Гарпенлев тоже в какой-то степени удивил с вратарем. В группе чаще играл Хелльберг, но, видимо, после трех шайб в третьем периоде от финнов и одной в овертайме, тренер предпочел Юханссона.

Фоторепортаж Россия обыграла Данию и вышла в полуфинал

Тренеры не прогадали с вратарями, так как за 40 минут игрового времени заброшенных шайб зрители так и не увидели. Было много удалений, но бригады меньшинства обеих команд сработали блестяще. У «Тре Крунур» было пару опасных моментов у ворот Томкинса, но и он действовал надежно. Игра на льду все больше походила на шахматы. Соперники действовали внимательно и осторожно. Сложно было отдать кому-то предпочтение. В канадцах подкупала молодость и талант. В шведах их нацеленность и работоспособность. Даже не поворачивался язык назвать их «мягкотелыми», тем более они так били канадцев! Да и заслуженных игроков у них было достаточно: чего стоит только двукратный обладатель Кубка Стэнли Маркус Крюгер! У канадцев кроме Эрика Стаала никто больших побед не одерживал.

Если рассматривать этот матч с точки зрения выбора соперника сборной России по полуфиналу, то мнения могут быть разными. Россия — Канада — громкая вывеска. Вот только на стадии плей-офф в последние годы россияне частенько обжигались об самого принципиального соперника. Шведы ближе и в какой-то степени удобнее. Но в таком случае у команды Жамнова не будет шанса на турнире сыграть против североамериканской сборной, а этого очень бы хотелось. Такие встречи всегда от ножа и полны интриг.

В середине третьего периода стало ясно, что эта игра до гола. В случае открытия счета команда вмиг закроется и уже не пропустит. Об овертайме и буллитах думать не хотелось — в Пекине уже время было ближе к полуночи. Лукас Валльмарк услышал молитвы всех на арене и забил. А вот Джек Макбэйна долго будет вспоминать, как отдавал за спину не глядя и стал виновником пропущенной шайбы. Валльмарк — открытие этого турнира, забивает в каждом матче и идет лучшим снайпером Олимпиады. В концовке шведы забили еще в пустые ворота и решили все вопросы по победителю этой встречи.

Стало интересно, когда в последний раз на Играх Швеция встречалась с Россией. Оказалось, что в 2006 году в группе россияне выиграли 5:0, а потом шведы стали чемпионами. И вот спустя 16 лет еще один матч. Полуфинал Россия — Швеция будет 18 февраля. Канадцы же без игроков НХЛ второй раз подряд без финала и без золота Олимпиады.