Россия приблизилась к лидеру медального зачета Олимпиады-2022
Сборная России по итогам 12-го медального дня Олимпиады-2022 по количеству наград приблизилась к лидеру зачета, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная России по итогам 12-го медального дня Олимпиады-2022 по количеству наград приблизилась к лидеру зачета, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Норвежцы к настоящему моменту завоевали 28 медалей — 13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. Россия с 24 наградами по их общему количеству идет следом — четыре золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых.
На соревнованиях, прошедших 16 февраля, Норвегия выиграла две медали — по одному золоту и бронзе. Тогда как Россия завоевала четыре награды — одно серебро и три бронзы.
Впрочем, если отталкиваться от главного критерия подсчета — количества золотых медалей, то россияне располагаются лишь на девятом месте. А неофициальный пьедестал вместе с норвежцами делят Германия (20 наград) — десять золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые, а также США (19) — восемь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые.