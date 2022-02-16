Россия приблизилась к лидеру медального зачета Олимпиады-2022

Норвежцы к настоящему моменту завоевали 28 медалей — 13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. Россия с 24 наградами по их общему количеству идет следом — четыре золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых.

На соревнованиях, прошедших 16 февраля, Норвегия выиграла две медали — по одному золоту и бронзе. Тогда как Россия завоевала четыре награды — одно серебро и три бронзы.