Белорусские биатлонистки в эстафете на ОИ-2022 показали худший результат в истории страны
Женская сборная Беларуси по биатлону показала худший эстафетный результат в суверенной истории на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
Женская сборная Беларуси по биатлону показала худший эстафетный результат в суверенной истории на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
Команда Беларуси, в состав которой вошли Ирина Лещенко (Кривко), Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола, заняли 13-е место. Спортсменки зашли на пять штрафных кругов: по одному в пассиве у Солы и Алимбековой и 3 — у Кручинкиной.
Примечательно, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) именно белорусские биатлонистки выиграли золото в эстафете. Тогда финишёром команды была трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.
Ранее худшим результатом белорусок в эстафетах на Играх было 12-е место в Нагано-1998. Тогда команду представляли Ирина Тананайко, Наталья Рыженкова, Наталья Мороз, Светлана Парамыгина.
Результаты женской сборной Беларуси в эстафетах на ОИ: