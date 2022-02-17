Юрий Бородавко: Бронзовые награды выстраданы и заслуженны

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак 16 февраля завоевали бронзу в командном спринте у женщин, а Александр Большунов и Александр Терентьев стали третьими в аналогичной дисциплине у мужчин. Бронзовый дубль в лыжах на Олимпиаде — это круто. Но, учитывая результаты подопечных Елены Вяльбе на Играх-2022 в Пекине, всем хотелось большего. Никто бы не удивился, если бы в среду у нашей команды было две золотые медали.

На последнем круге финального забега у женщин борьбу за медали вели четыре спортсменки: наша Наталья Непряева, немка Виктория Карл, финка Криста Пярмякоски и шведка Юнна Сундлинг. На последнем подъеме «потерялась» финка, и судьба медалей решалась на финише. Россиянка шикарно прошла последний круг, пыталась оторваться от соперниц, но не сумела, оставшись позади. А финал завершился громкой сенсацией — Карл сумела обыграть Сундлинг и принесла золото команде Германии.

У мужчин расклад на последний круг финала был такой: Александр Терентьев против финна Йона Мяки и норвежца Йоханнеса Клебо. Остальные соперники были уже не в счет. Норвежец, как известно, не любит лидировать и выпустил Мяки вперед, следом пошел Терентьев. Йоханнес же привычно контролировал происходящее впереди. И мощно включился в заключительный подъем, моментально создав просвет между собой и конкурентами. Терентьев и Мяки подхватить этот порыв не смогли, а у россиянина еще и не хватило сил, чтобы попытаться обойти соперника на финише. Впрочем, традицию попадать на пьедестал мы не нарушили.

Результаты спринта в разговоре с «Известиями» подвел тренер сборной России Юрий Бородавко.

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— Наталье Непряевой не хватило сил на последний этап?

— Возможно, дело в усталости. Да и состояние уже не то — эмоциональное и психологическое. Пытались настроиться на сегодняшнюю гонку, но не было того запала, который был на предыдущих гонках. Было видно, что уже и сил нет. Быстрее она не могла. Наташа показала максимум, на который была способна.

— Вас удивила победа немок?

— На самом деле они удивили. Они никогда не показывали таких результатов. Вот что значит настрой и желание. Подготовленные лыжи. За счет силы воли и огромного желания они преодолели сами себя. У нас было такое в эстафете (женская сборная России уверенно выиграла эстафету 12 февраля. — «Известия»).

— Насколько у мужчин сегодня получился план?

— В этой компании очень трудно убегать. А тем более в горах. Видно, что накопилась усталость. Не было легкости и свежести в движениях. Йиво Нисканен ни разу не лидировал и не показал то, что он делал в классических гонках. Это всё было ожидаемо. Спортсмены устают, и силы иногда заканчиваются.

— Думали, что это был самый реальный шанс выиграть золото в спринте?

— Конечно, мы стремились к этому. Сегодня мы увидели, что Александр Терентьев не в идеальной форме, в которой он был до травмы. Не было тех движений. Заключительный этап подготовки у него прошел очень скомканно. Но и получить бронзовую медаль дорогого стоит.

— Рассматривали возможность сделать замену? Например, поменять Терентьева на того же Сергея Устюгова?

— Сегодня у нас был оптимальный состав.

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— Было ощущение, что на передаче эстафеты теряли в скорости.

— Это не имело какого-то решающего значения.

— Может, как-то рельеф сказался на результате?

— Здесь горы. Большунов и Терентьев — крупные и большие спортсмены. Их мощные рывки просто так не проходят, мышцы закисляются.

— Две бронзы для Терентьева на дебютных Олимпийских играх — это прекрасный результат?

— Это на самом деле круто. Маленький аванс для будущего, для уверенности. В будущем у него будет прогресс.

— Все обсуждают, почему Большунов не подошел к Терентьеву после финиша.

— Не знаю, в чем здесь история. Ни в каких правилах это не прописано. Никто же не знает, почему так. Может, Большунов был недоволен собой. Поговорим, узнаем. Мы же прекрасно понимаем максимализм Большунова. Он хотел победить. Но нужно радоваться этой бронзовой медали. Она выстрадана, заслуженна. Еще будут гонки, они проявят себя.