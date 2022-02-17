«Я показала процентов 98 от максимума»

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
13
7
8
2Германия
10
6
4
9Россия
4
8
12
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Александр Холл
Николас Геппер
Йеспер Тьадер
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Женщины. Финал 2
С. Сюй Мэнтао
Анна Гуськова
Меган Ник
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
04:05скороДанияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
04:05скороШвецияШвейцария
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
04:05скороКанадаВеликобритания
Керлинг. Мужчины. Сессия 12
04:05скороНорвегияИталия
Фристайл. Женщины
04:30скороХаф-пайп. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
05:30скороСуперкомбинация. Женщины. Скоростной спуск
Фристайл. Женщины
06:30скороСки-кросс. Женщины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Финал
07:10скороКанадаСША
Фристайл. Мужчины
07:30скороХаф-пайп. Мужчины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
09:00скороСуперкомбинация. Женщины. Слалом
Керлинг. Женщины. Сессия 12
09:05скороЯпонияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 12
09:05скороРоссияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 12
09:05скороДанияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 12
09:05скороЮжная КореяШвеция
Фристайл. Женщины
10:10скороСки-кросс. Женщины. За 3-е место
Фристайл. Женщины
10:20скороСки-кросс. Женщины. Финал
Двоеборье. Мужчины
11:00скороКомандные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Прыжок
Коньки. Женщины
11:30скоро1 000 м. Женщины. Финал
Фигурное катание. Женщины
13:00скороЖенщины. Женщины. Произвольная программа
Двоеборье. Мужчины
14:00скороКомандные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
00:51 (мск), источник: Известия

«Я показала процентов 98 от максимума»

Призер Олимпийских игр по биатлону Кристина Резцова — об успехе в эстафете в Пекине-2022, досадном промахе и личном тренере.

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Источник: РИА "Новости"

На Играх-2022 в Пекине Кристина Резцова доказала, что в женской сборной России по биатлону наконец-то появился полноценный лидер. В индивидуальной гонке она стала девятой и если бы допустила на один промах меньше, то гарантированно была бы на подиуме. В спринте дочь трехкратной олимпийской чемпионки стала шестой, но взяла свои медали в эстафетах. Сначала Кристина завоевала бронзу в миксте, а в среду, 16 февраля, вывела нашу команду в лидеры на своем втором этапе, что позволило в итоге, несмотря на штрафной круг Светланы Мироновой, заполучить серебро. По окончании гонки Кристина ответила на вопросы российских СМИ.

— По ощущениям, чем эта медаль отличается от бронзы в миксте, которая была завоевана в первый соревновательный день?

— Когда я впервые стала призером Олимпиады, было непонятное ощущение. Не знаешь, что делать и как себя вести. Сейчас уже проще это осознавать, всё более или менее спокойно. И появилась радость, которая должна быть.

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— Этот эстафетный этап — ваша лучшая гонка на Олимпиаде?

— Сложно сравнивать эстафеты и личные гонки. Здесь я в каждой гонке была чуть-чуть не хороша. В эстафете у меня тоже был досадный промах, но просто тут он не настолько на что-то влиял. Поэтому, наверное, я показала процентов 98 от максимума.

— Бегать на втором этапе вам нравится?

— Да мне неважно, на каком этапе бегать. Просто на втором этапе задача — сделать отрыв для следующих, а на последнем, например, нужно без вариантов догонять или убегать. Мне нет разницы, второй этап тоже хороший.

— Тренеры спрашивали ваше мнение насчет расстановки?

— Да. Но в итоге всё равно решение было за ними.

— Вы какой этап себе хотели?

— Это уже история.

— После гонки преследования вы жаловались на боль в шее. Сейчас всё нормально?

— У меня защемило мышцу под лопаткой, буквально вечером накануне преследования. Как защемила? Ой, следующий вопрос. Сейчас уже намного лучше, плечо почти восстановилось.

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— Вы кричали Ульяне Нигматуллиной на последнем этапе, чтобы она всё контролировала. Что имели в виду?

— Чтобы она работала в своем темпе. Я знаю, что Ульяна максимально спокойный человек, но нервы — вещь непредсказуемая. Мне хотелось, чтобы она ни на кого не обращала внимания.

— Ваш личный тренер Виталий Норицын в шутку спросил у одного из наставников нашей сборной, где его премия. Собираетесь как-то его отблагодарить?

— Давайте то, что я хочу сделать для Виталия Викторовича, останется со мной. Я не понимаю вопросов про чужие деньги. Я ему безмерно благодарна, он это прекрасно знает. И всё, что я для него сделаю, — это лично мое решение, зачем об этом кому-то знать?

— Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов удивил словами «я уже не работаю» после серебряной эстафеты. Что это было?

— Понятия не имею, я не в курсе.

Шанс на третью олимпийскую медаль Игр-2022 будет у Кристины Резцовой в субботу, 19 февраля, в заключительной биатлонной гонке Пекина-2022 — масс-старте. Помимо Резцовой в нем выступят Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. Последняя заменила в топ-30 норвежку Ингрид Тандревольд, которой стало плохо в ходе гонки преследования.

Наталья Марьянчик

  • 1
    Швеция
    Швеция
  • 2
    Россия
    Россия
  • 3
    Германия
    Германия
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XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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