Разрывает не только на трассе: Как молодая российская лыжница Степанова стала звездой соцсетей

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Российские лыжники на этой Олимпиаде — настоящие локомотивы всей нашей команды. Большую часть медалей принесли нам именно они. Разумеется, что победы россиян очень сильно злят представителей других стран. В особенности журналистов. Главной и самой дерзкой звёздочкой нашей команды стала лыжница Вероника Степанова, которая уже и золото успела взять, и ответить всем хейтерам. Рассказываем о том, как наша молодая спортсменка зажигает за пределами трассы.

«Запрещённый моторчик в трусиках»

Нападки на Россию на Олимпиаде в Пекине стали столь же привычным делом, как и ежедневная череда соревнований. Кажется, вспомнить день, когда какое-нибудь из западных СМИ не посвящало материал «очередному разоблачению» русских спортсменов или же протесту против их результатов, сложно. И вы, наверное, удивитесь, но так было с первого дня.

Традицию набрасываться на наших открыл норвежец Ян Петтер Сальтведт из NRK. Ему показалось, что присутствие России на Олимпиаде — ошибка МОК, WADA и всех-всех-всех. Разумеется, написал он это после победы нашего Александра Большунова в скиатлоне. В той гонке норвежцы остались вообще без медалей, а лидер команды — Йоханнес Клебо — проиграл россиянину девять минут.

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И всё из-за старого допинг-скандала, в котором никто из нынешней сборной России не замешан. И если Большунов отвечал ему результатами, то Вероника Степанова пошла дальше и мощно дала отпор скандинаву, причём на его поле. Она взяла в руки смартфон, собрала мысли и выдала интересное предложение журналисту.

«Мистер Сальтведт, вы действительно не хотите видеть меня на Олимпийских играх, не так ли? Вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом решили, что это “несправедливо”? Несправедливо по отношению к кому, можно узнать? Возможно, вам стоит приехать и пробежать здесь, в Чжанцзякоу, вместо меня», — написала лыжница.

Разумеется, что никакого ответа от норвежца не последовало. Зато Степанова после этого ещё сильнее заткнула рот всем скептикам, завоевав золото в эстафете. Причём именно 21-летняя звёздочка нашей команды бежала последний этап, где спокойно расправилась со всеми соперницами и принесла нашей сборной первое за 16 лет золото в этом виде программы.

Золотая эстафета 15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Но сценарий повторился: снова нашлись недовольные успехом россиянок. Так, шведский журналист издания Expressen Томас Петтерсон заподозрил россиянок в использовании запрещённого в Европе фтора С8 для смазки лыж. Вы наверняка будете смеяться, но в его использовании перед Играми подозревали именно скандинавские команды. Причём делали это свои же журналисты.

Но и тут Степанова молчать не стала. Россиянка решила, что оставлять без внимания такие нападки не стоит, и обратилась к журналисту с достаточно необычным, а местами даже пикантным предложением.

«Не хотите ещё проверить, нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика, как у Карлсона, который живёт на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!» — написала Степанова в своём инстаграме.

И это только два самых ярких примера, которые показывают, что Степанова — не просто отличная спортсменка (у которой уже и олимпийское золото есть в коллекции), но и в правильном смысле дерзкая лыжница. Думается, что вступать в перепалку со Степановой не стоит.

Звезда соцсетей

Важный нюанс: Степанова — ещё очень молодая спортсменка. Эксперты и журналисты отмечают, что она относится к новому поколению наших лыжников. Дерзкому, готовому к новым вызовам и стремящемуся побеждать везде и всегда. И неважно, Олимпиада или нет. Ведут они себя так не только на трассе, но и в соцсетях. Та же Степанова мощно и ярко ведёт свой инстаграм. Вот, к примеру, как она попрощалась с Играми в Пекине.

«Олимпиада, до свидания! Было приятно познакомиться, надеюсь на новую встречу! Благодарю всех! И спасибо за девиз, Юлий Цезарь! Я тоже хочу стать императрицей лыж», — написала Степанова.

А перед этим она в такой же лёгкой и достаточно дерзкой манере рассказала подписчикам о своих планах на следующие старты.

«Командный спринт и 30 км не бегу совместным решением тренеров и моего тела. Пик формы пройдён, а ездить по двадцатым местам мне уже неинтересно, а команде — не нужно», — написала Степанова.

Кто-то здесь скажет, что Степанова излишне дерзит. Дескать, бороться нужно за каждый старт. Однако вряд ли найдётся человек, который ответит на вопрос: а в чём спортсменка не права? Особенно в ситуации, когда есть те, кто сможет показать гораздо более высокие результаты на дистанциях.

Разумеется, что болельщики и подписчики этого не могли не оценить. Огромное количество комментариев ярко это показывает. На аккаунт Степановой в «Инстаграме» подписано почти 90 тысяч человек. И это у спортсменки, которая в элите бегает лишь первый сезон. У той же Непряевой, которая брала «Тур де ски» и вошла в историю, многим меньше — более 75 тысяч.

Радует и тот факт, что Степанова дерзит не только за пределами трассы, но и на ней. Как минимум дважды в этом сезоне (на этапе Кубка мира в Норвегии и на Олимпиаде в Пекине) россиянка разрывала соперниц, которые кажутся более опытными и мастеровитыми. Но лыжница этого абсолютно не боится.