Американский фигурист Риппон предсказал Валиевой лишение медали и аннулирование ее результата на Олимпиаде в Пекине

Напомним, что допинг-тест Валиевой от 25 декабря 2021 года дал положительный результат, но об этом стало известно лишь после победы Камилы на Олимпиаде в командном турнире по фигурному катанию в составе российской сборной. Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях, но ее дело будет разбираться дальше. Международный олимпийский комитет уже объявил о решении не проводить церемонию награждения в том случае, если Валиева попадет в тройку призеров. В таком случае церемония награждения состоится только после окончания разбирательств по делу Камилы.

После короткой программы Валиева лидирует в соревновании фигуристок, опережая ближайшую преследовательницу, Анну Щербакову, чуть меньше, чем на два балла.

По мнению Риппона, все закончится тем, что у Валиевой отберут медаль командного турнира, а также аннулируют ее результат в личных соревнованиях фигуристок.