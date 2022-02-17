Американский фигурист Риппон предсказал Валиевой лишение медали и аннулирование ее результата на Олимпиаде в Пекине

Напомним, что допинг-тест Валиевой от 25 декабря 2021 года дал положительный результат, но об этом стало известно лишь после победы Камилы на Олимпиаде в командном турнире по фигурному катанию в составе российской сборной. Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву к участию в личных соревнованиях, но ее дело будет разбираться дальше. Международный олимпийский комитет уже объявил о решении не проводить церемонию награждения в том случае, если Валиева попадет в тройку призеров. В таком случае церемония награждения состоится только после окончания разбирательств по делу Камилы.
После короткой программы Валиева лидирует в соревновании фигуристок, опережая ближайшую преследовательницу, Анну Щербакову, чуть меньше, чем на два балла.
По мнению Риппона, все закончится тем, что у Валиевой отберут медаль командного турнира, а также аннулируют ее результат в личных соревнованиях фигуристок.
«Вероятно, Валиева окажется в тройке лучших, поэтому церемонии награждения не будет. Это лишит двух других фигуристок возможности оказаться на пьедестале. Видимо, разбирательство этого дела займет несколько месяцев. Скорее всего, Камила лишится командной медали и места, которое она займет в турнире фигуристок», — сказал Риппон в интервью изданию Rolling Stone.