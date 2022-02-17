Перенесен женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде в Пекине

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
13
7
8
2Германия
10
6
4
9Россия
4
8
12
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Александр Холл
Николас Геппер
Йеспер Тьадер
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Женщины. Финал
Матильда Гремо
Элин Гу
Келли Силдару
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Женщины. Финал
Анна Гассер
Зои Садовски
Кокомо Мурасе
Результаты
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Мужчины. Финал
Австрия
Словения
Германия
Результаты
Расписание событий
Горные лыжи. Женщины
09:00скороСуперкомбинация. Женщины. Слалом
Фристайл. Женщины
09:00скороСки-кросс. Женщины. 1/8 финала
Керлинг. Женщины. Сессия 12
09:05скороЯпонияШвейцария
Керлинг. Женщины. Сессия 12
09:05скороРоссияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 12
09:05скороДанияКанада
Керлинг. Женщины. Сессия 12
09:05скороЮжная КореяШвеция
Фристайл. Женщины
09:35скороСки-кросс. Женщины. Четвертьфинал
Фристайл. Женщины
09:54скороСки-кросс. Женщины. Полуфинал
Фристайл. Женщины
10:10скороСки-кросс. Женщины. За 3-е место
Фристайл. Женщины
10:20скороСки-кросс. Женщины. Финал
Двоеборье. Мужчины
11:00скороКомандные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Прыжок
Коньки. Женщины
11:30скоро1 000 м. Женщины. Финал
Фигурное катание. Женщины
13:00скороЖенщины. Женщины. Произвольная программа
Двоеборье. Мужчины
14:00скороКомандные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Фигурное катание. Женщины
15:00скороЖенщины. Женщины. Итог
Керлинг. Мужчины. Полуфинал
15:05скороВеликобританияСША
Керлинг. Мужчины. Полуфинал
15:05скороШвецияКанада
Фристайл. Женщины
18.02скороХаф-пайп. Женщины. Финал
Фристайл. Мужчины
18.02скороСки-кросс. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
18.02скороФинляндияСловакия
08:35 (мск), источник: Газета.Ру

Перенесен женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде в Пекине

Женский биатлонный масс-старт на пекинских Олимпийских играх перенесен.

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Источник: Reuters
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Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов в Twitter.

Причиной переноса стал прогнозируемый сильный ветер. Изначально гонка должна была состояться 19 февраля в 12:00 по московскому времени. Теперь женщины выйдут на дистанцию 18 февраля в 10:00 мск.

В гонке примут участие россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
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Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
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