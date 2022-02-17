Глава МОК Томас Бах обсудил с американскими фигуристами перенос награждения командного турнира и предложил вручить спортсменам олимпийские факелы

«Бах провел встречу с американской командой фигуристов, детали разговора останутся между ними. Насколько я знаю, инициатива принадлежала Баху, он сам бывший спортсмен, он решил поддержать спортсменов.



Также мы предложили такую встречу японской команде, но они сказали, что она им не требуется, они полностью поддержали решение МОК. Больше никаких комментариев на эту тему не будет», — сказал Адамс.