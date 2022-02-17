Российская биатлонистка выиграла серебро в эстафете на ОИ в день похорон отца
Российская биатлонистка Ирина Казакевич приняла участие в женской эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине в день похорон отца.
Российская биатлонистка Ирина Казакевич приняла участие в женской эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине в день похорон отца.
Об этом сообщила мама спортсменки Ольга Казакевич.
«Очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Игр. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», — приводит слова женщины «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете на Играх.
Национальную команду помимо Казакевич представляли Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.