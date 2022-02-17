Российская биатлонистка выиграла серебро в эстафете на ОИ в день похорон отца

В наших биатлонисток никто не верил, но они вырвали медаль. Это сродни подвигу

«Очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Игр. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», — приводит слова женщины «Матч ТВ».