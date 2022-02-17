Канадские хоккеистки выиграли золотые медали Олимпиады

Женская сборная Канады обыграла команду из США со счетом 3:2 в финале хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине.

После победы женской сборной в хоккее Канада догнала Россию в общем зачете по числу золотых медалей. Сейчас Россия, Франция и Канада делят соответственно 9, 10 и 11 места в общей сетке. Лидеры медального зачета Норвегия (с 13 золотыми медалями), Германия (10) и США (8)/