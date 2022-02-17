Российская фристайлистка Анастасия Чирцова вышла в четвертьфинал в ски-кроссе на ОИ-2022

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
13
7
8
2Германия
10
6
5
9Россия
4
8
12
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Фристайл
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Александр Холл
Николас Геппер
Йеспер Тьадер
Результаты
Бобслей
Двойка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Кристоф Хафер
Результаты
Двоеборье
К-120 + 10 км. Мужчины. Гонка
Йерген Гробак
Йенс Лурос Офтербо
Акито Ватабе
Результаты
Коньки
Командная гонка. Мужчины. Финал А
Норвегия
Россия
Результаты
Коньки
Командная гонка. Женщины. Финал А
Канада
Япония
Результаты
Биатлон
Эстафета. Мужчины. 4 х 7,5 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Сноуборд
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Йиминг Су Йи Мин
Монс Ройсланн
Макс Пэррот
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Женщины
Коринн Зутер
София Годжа
Надя Делаго
Результаты
Расписание событий
Фигурное катание. Женщины
13:00скороЖенщины. Женщины. Произвольная программа
Двоеборье. Мужчины
14:00скороКомандные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Керлинг. Мужчины. Полуфинал
15:05скороВеликобританияСША
Керлинг. Мужчины. Полуфинал
15:05скороШвецияКанада
Фигурное катание. Женщины
17:00скороЖенщины. Женщины. Итог
Фристайл. Женщины
18.02скороХаф-пайп. Женщины. Финал
Фристайл. Мужчины
18.02скороСки-кросс. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
18.02скороФинляндияСловакия
Керлинг. Мужчины
18.02скороМужчины. Матч за 3-е место
Биатлон. Женщины
18.02скороМасс-старт. Женщины. 12,5 км
Фристайл. Мужчины
18.02скороСки-кросс. Мужчины. За 3-е место
Фристайл. Мужчины
18.02скороСки-кросс. Мужчины. Финал
Коньки. Мужчины
18.02скоро1 000 м. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
18.02скороМасс-старт. Мужчины. 15 км
Фигурное катание. Микст
18.02скороПары. Микст. Короткая программа
Бобслей. Женщины
18.02скороДвойка. Женщины. 1-й заезд
Керлинг. Женщины
18.02скороЖенщины. Полуфинал
Керлинг. Женщины
18.02скороЖенщины. Полуфинал
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
18.02скороРоссияШвеция
Бобслей. Женщины
18.02скороДвойка. Женщины. 2-й заезд
10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Российская фристайлистка Анастасия Чирцова вышла в четвертьфинал в ски-кроссе на ОИ-2022

Российская фристайлистка Анастасия Чирцова вышла в ¼ финала в ски-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

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Источник: Reuters
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Она финишировала на втором месте в своём заезде в ⅛ финала, проиграв лишь австралийке Сами Кеннеди-Сим.

Другие россиянки Елизавета Понкратова, Екатерина Мальцева и Наталья Шерина стали третьими в своих заездах и не прошли дальше.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10−6−4). На третьей позиции располагаются США (8−8−4). Россия идёт девятой (4−8−12).

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
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