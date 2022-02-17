Российская фристайлистка Анастасия Чирцова вышла в четвертьфинал в ски-кроссе на ОИ-2022
Российская фристайлистка Анастасия Чирцова вышла в ¼ финала в ски-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Российская фристайлистка Анастасия Чирцова вышла в ¼ финала в ски-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Она финишировала на втором месте в своём заезде в ⅛ финала, проиграв лишь австралийке Сами Кеннеди-Сим.
Другие россиянки Елизавета Понкратова, Екатерина Мальцева и Наталья Шерина стали третьими в своих заездах и не прошли дальше.
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10−6−4). На третьей позиции располагаются США (8−8−4). Россия идёт девятой (4−8−12).