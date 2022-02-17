Российская фристайлистка Анастасия Чирцова вышла в четвертьфинал в ски-кроссе на ОИ-2022

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Она финишировала на втором месте в своём заезде в ⅛ финала, проиграв лишь австралийке Сами Кеннеди-Сим.

Другие россиянки Елизавета Понкратова, Екатерина Мальцева и Наталья Шерина стали третьими в своих заездах и не прошли дальше.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.