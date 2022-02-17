Фристайлист столкнулся с оператором при приземлении после прыжка в Пекине
Финский фристайлист Йон Саллинен допустил ошибку в прыжке в квалификации соревнований в хафпайпе на Олимпийских играх в Пекине и при приземлении задел оператора.
Финский фристайлист Йон Саллинен допустил ошибку в прыжке в квалификации соревнований в хафпайпе на Олимпийских играх в Пекине и при приземлении задел оператора.
Инцидент произошел ранее в четверг.
«В предпоследнем прыжке я набрал небольшую скорость и глубоко приземлился. В последнем прыжке я зацепил лыжей свежий снег и попал в оператора. Я надеюсь, что он в порядке», — цитирует Саллинена NRK.
Спортсмен отметил, что получил болезненный удар по ключице.