Золото Щербаковой и серебро Трусовой: итоги дня в Пекине

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Женская сборная Канады по хоккею завоевала золото Олимпиады. В финале канадки обыграли сборную США со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин первенствовала в суперкомбинации. Серебряным призером стала ее соотечественница Венди Хольденер, бронзовую медаль завоевала итальянка Федерика Бриньоне. Россиянка Юлия Плешкова заняла 10-е место.

Шведская фристайлистка Сандра Неслунд выиграла золото в ски-кроссе. Серебряную медаль завоевала канадка Мариэль Томпсон, бронзовым призером стала немка Даниэла Майер. Россиянки Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова и Анастасия Чирцова не пробились в финал.

Пекин-2022: лучшие кадры 17 февраля 10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Российские конькобежки остались без медалей на дистанции 1000 м. Ангелина Голикова заняла 4-е место, Дарья Качанова стала 9-й, Ольга Фаткулина — 13-й. Победу одержала японка Михо Такаги, серебряным призером стала представительница Нидерландов Ютта Лердам, бронза у американки Бриттани Боу.

Сборная Норвегии выиграла золото в командных соревнованиях в двоеборье. Серебряными призерами стали немцы, бронзу завоевали японские двоеборцы.

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Россиянка набрала 255.95 балла по сумме короткой и произвольной программ. Серебро завоевала еще одна российская фигуристка Александра Трусова. Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото. Лидировавшая после короткой программы Камила Валиева заняла лишь четвертое место.

Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой 25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий

По итогам дня сборная России занимает 9-е место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 26 медалей: 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых.

Со всеми результатами соревнований вы можете ознакомиться здесь.

Расписание Игр вы можете найти здесь.