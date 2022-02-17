Российская фристайлистка Анастасия Чирцова проиграла в ¼ финала в ски-кроссе на ОИ-2022

Чирцова показала четвертый, последний результат в своём четвертьфинале, проиграв австралийке Сами Кеннеди-Сим, немке Даниэле Майер и Катрин Офнер из Австрии.

Ранее из борьбы выбыли другие россиянки Елизавета Понкратова, Екатерина Мальцева и Наталья Шерина, которые стали третьими в своих заездах в ⅛ финала.