Шведская фристайлистка Нэслунд завоевала золото в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине
Шведская фристайлистка Сандра Нэслунд завоевала золото в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине.
Шведская фристайлистка Сандра Нэслунд завоевала золото в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине.
Нэслунд одержала победу в финальном заезде. Серебряным призером стала канадка Мариэль Томпсон, бронза — у немки Даниэлы Майер.
В утешительном финале победу одержала канадка Бриттани Фелан.
Лучшей из россиянок в ски-кроссе стала Анастасия Чирцова, которая выбыла в четвертьфинале.
Фристайл. Чжанцзякоу (Китай). Олимпийские игры-2022. Женщины. Ски-кросс. Финал