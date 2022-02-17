Российские керлингисты заняли итоговое восьмое место на Играх
Мужская сборная России по керлингу заняла восьмое место по итогам кругового турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Мужская сборная России по керлингу заняла восьмое место по итогам кругового турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Россияне одержали четыре победы в девяти матчах и не смогли выйти в плей-офф.
В круговом турнире принимали участие 10 команд, В полуфинальных матчах сборная Великобритании сыграет с командой США, сборная Швеции встретится с командой Канады.
Сборную России на Играх представляли керлингисты Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов и Даниил Горячев (запасной).
В 2018 году мужская команда России не принимала участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Тогда олимпийскими чемпионами стали керлингиисты из США, серебряную медаль завоевала сборная Швеции, бронзовую награду выиграла команда Швейцарии.