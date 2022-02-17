Российские керлингисты заняли итоговое восьмое место на Играх

Читайте также Женская сборная России по керлингу уступила Швеции на ОИ-2022

Россияне одержали четыре победы в девяти матчах и не смогли выйти в плей-офф.

В круговом турнире принимали участие 10 команд, В полуфинальных матчах сборная Великобритании сыграет с командой США, сборная Швеции встретится с командой Канады.

Сборную России на Играх представляли керлингисты Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов и Даниил Горячев (запасной).